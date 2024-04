Documentário português quer desmistificar o veganismo e combater o status quo da indústria pecuária

Desmistificar o veganismo

A prevalência e valorização do consumo de carne, nomeadamente dentro da sociedade portuguesa, é um dos pontos abordados pelo documentário e o realizador realça que "está enraizado do ponto de vista cultural e psicológico". "Temos momentos de felicidade ao consumo de carne, associamos a momentos de desenvolvimento da nossa sociedade. Agora, perante todos os estudos que existem, de que este modo de vida está a destruir o planeta e a nossa saúde, é difícil dizer às pessoas que isto faz mal. É bem mais complexo do que uma questão de nutrição", aponta Hugo de Almeida.

É, por isso, necessário "desmistificar a ideia de que comer carne é a única forma de sermos saudáveis". E desmistificar é uma dos verbos que melhor define os objetivos do filme. Ao longo da sua hora e um quarto de duração, "Carne: A Pegada Insustentável" enumera e explica os diferentes tipos de dieta que podem reduzir, quer mais ligeiramente, quer mais significativamente, o consumo de carne.

Francisco Guerreiro refere que, ao longo da longa-metragem, "desconstroem-se vários mitos e transforma-se o negativo em algo positivo", dando exemplos de comunidades, projetos e negócios relacionados com a redução do consumo de carne e promoção do veganismo que obtiveram sucesso.

O filme vai de Paredes de Coura, onde se encontra o Clube Vegetariano Quinta das Águias que organiza um Congresso Internacional Vegan, a Beirute, no Líbano, onde existe um hospital que oferece refeições exclusivamente vegetarianas e vegan aos seus pacientes.

O documentário demonstra, ainda, como o veganismo "não é uma moda" contemporânea, mas sim uma prática e corrente de pensamento com séculos de existência. Hugo de Almeida indica que "a nossa génese vem de uma alimentação plant-based".

"Temos que olhar para isto como um voltar às nossas raízes. A nossa dieta não incluía uma grande quantidade de carne. Por causa da globalização, deturpamos a nossa própria dieta nativa. A nossa História ensina-nos muita coisa", afirma o realizador.

Já Francisco Guerreiro destaca um segmento do documentário em que se recorda a censura do Estado Novo a associações vegan que existiram e desenvolveram pensamento em Portugal sobre o vegetarianismo no início do século passado. O eurodeputado lamenta que, hoje em dia, "haja um conservadorismo gigantesco por parte de grupos políticos", promovido "pelos grandes lobbies agroindustriais".

"É quase uma rebeldia do pensamento cultural e social que acaba por emergir", acrescenta.