Vinte e cinco sugestões para celebrar os 50 anos do 25 de Abril

4. Braga: 50 anos 25 de Abril 1974

24, 25 e 26 de abril

município de Braga organiza uma série de atividades que começaram no início deste ano, e cujo ponto alto acontece nos dias 24, 25 e 26 de abril, com vários concertos, e especáculo de dança.



Na noite de 24 de Abril, às 21h30, o grupo Canto D’Aqui e a Orquestra Filarmónica de Braga apresentam o concerto “Canções de Abril” que congrega orquestra, solistas, grupo tradicional e coro.

A 25 de abril haverá uma série de atividades pela cidade durante o dia, com inaugurações de obras artísticas, oficinas criativas para crianças, intervenções coletivas, espetáculos de dança. De tarde, às 14h30, iniciam-se os concertos de celebração a Abril, com a atuação “Jorge Lomba canta Abril”, um concerto onde funde a música tradicional com a música de intervenção, interpretando canções de José Afonso, Adriano Correia de Oliveira, Manuel Freire.

Às 16h30, do Coro de Abril apresenta o concerto “A primeira Madrugada”, que pretende invocar as cantigas de resistência e de intervenção, em particular as que foram usadas como senha na madrugada do dia 25 de Abril. Pelas 17h00, sobe ao palco o grupo Canto D’Aqui para "trazer à memória, através de canções, nomes bem conhecidos como José Afonso, Adriano Correia de Oliveira, Vitorino, Fausto, Sérgio Godinho, entre outros cantores de Abril".

No dia 26, às 16h00, será realizada uma encenação do Comício do dia 26 de Abril em Braga na Praça Municipal, com a direcção artística do projecto Malad’arte.

5. Macedo de Cavaleiros: Comemorações do 50º aniversário do 25 de abril de 1974

17 a 25 de abril

O Município de Macedo de Cavaleiros, em conjunto com os Municípios de Alfandega da fé e Vinhais, promovem um conjunto de atividades que vão decorrer entre os dias 17 e 25 de abril. As atividades terminam dia 25 com a habitual sessão solene.

As atividades incluem várias sessões dos espetáculos musicais "O Caminho pela Liberdade", "Canções de Abril", "Primavera Livre" e "Concerto", e da peça de teatro "Cantar e Cantar Abril". Para além disso, conta-se com um sarau literário, performances na rua, exposições, o Grande Concerto dos Cravos e a peça de teatro "No Limite da Dor", a 24 de abril.

6. Mondim de Basto: A Noite de José Saramago - Teatro Amador Mondinense

24 de abril, às 22h00

Peça que retrata a noite histórica de 24 para 25 de Abril de 1974, na redação de um jornal em Lisboa, baseada no texto escrito por José Saramago. Uma produção Teatro Amador Mondinense, e peça de Mara Correia.

O autor [José Saramago] avisa: "Qualquer semelhança com personagens da vida real e seus ditos e feitos é pura coincidência. Evidentemente." (Diário de Notícia, 9 de outubro de 1998).



7. Lousada: A Força (O Poder) da Palavra - um canto a José Mário Branco

25 de abril, às 21h30

Um espetáculo de evocação de José Mário Branco através da recriação da sua obra pelos Canto Nono, um conjunto de oito vozes a cantar “à capela”, no Auditório Municipal de Lousada.

8. Mealhada: Comemorações 25 de Abril

24 e 25 de abril

A Câmara Municipal da Mealhada promove, ao longo do ano, uma série de comemorações, conferências, cinema, exposições, música, literatura e visitas guiadas.

As principais atividades começam no dia 24, com a apresentação do livro "25 de Abril: 50 anos depois", da autoria de António Costa Pinto e André Paris, o concerto "Alma de Coimbra", com interpretação de temas de José Afonso e Carlos Paredes, e a transmissão dos filmes "Cinema: África Como Eu A Vi" e "As ondas de abril".



No dia 25, as celebrações começam com o hastear da bandeira e a sessão solene da Assembleia Municipal, onde será inaugurada a obra do artista Bordalo ll "Big Trash Animals" E "Provocative". Durante a tarde, das 15h00 às 20h00, haverá concertos na Alameda do Casino dedicados ao 25 de Abril de 74.

Já de noite, às 21h15, no Jardim Municipal, as pessoas poderão assistir a "Para Sempre, Liberdade", um espetáculo pluridisciplinar que cruza o teatro, a música, a dança, o vídeo e a luz, com a participação de Associações Culturais do concelho.

9. Coimbra: A Grande Emissão do Mundo Português

14 de abril às 18h00

O espetáculo "A Grande Emissão do Mundo Português" surge do projeto "3DÊS – Em Campanha para Descentralizar, Discutir e Democratizar a Cultura", que, inspirado pelas Campanhas do MFA, procura "trabalhar o acesso cultural de populações deslocadas do centro da cidade de Coimbra". O espetáculo foi criado em 2018 pelo Teatrão, e aborda o papel da rádio na propaganda do Estado Novo.

10. São Pedro do Sul: "Até Amanhã Liberdade"

25 a 27 de abril

As celebrações do 25 de Abril em São Pedro do Sul iniciam-se no dia 25, depois do hastear da bandeira e da assembleia municipal, com uma peça de teatro musical, "Até Amanhã Liberdade", no Cineteatro Jaime Gralheiro, às 21h30.

A 26 de abril, o concerto "Canções de Abril" celebra a data com temas de intervenção, no Auditório do Balneário Rainha D.ª Amélia, às 21h30. No dia seguinte, as comemorações continuam de manhã, às 10h30, com um concerto de João Torres. Já de noite, às 21h30, o evento "S. Pedro do Sul Canta e Conta Abril" cruza música, teatro e poesia no Cineteatro Jaime Gralheiro.

11. Almada: Dino D'Santiago e Convidados

25 de abril, às 22h00

Em Almada, o 25 de Abril celebra-se com um concerto de Dino D’Santiago, que conta com a presença de vários artistas convidados como as Batukadeiras, Madame X, Tristany, a Orquestra Geração e Virgul.

12. Caldas da Rainha: Os dias da Liberdade

20 de abril

“Os Dias da Liberdade” dá nome ao evento de celebração de Abril nas Caldas da Rainha, e que inicia um conjunto de ações que emergem do projeto “A Liberdade saiu à rua num dia assim”, no Laragão - Centro Cultural de Santa Catarina.

"Uma programação que visa celebrar a Liberdade como património, e busca a fruição cultural através de ações artísticas do nosso panorama nacional", lê-se no site das Comissão Comemorativa. O evento inclui atividades que abrangem as áreas do teatro, música, cinema, artes plásticas, performance, poesia, juntando ainda filosofia, debates, tertúlias, política, e história.