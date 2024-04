Bem Gil e Moreno Veloso estão em Portugal e precisam de uma bicicleta

Quando é que vão os dois para o palco? Qual é a primeira vez em que experimentaram espetáculos juntos?

Moreno Veloso: É difícil dizer, porque estivemos juntos em muitas situações diferentes. Por exemplo, dividimos o palco no projeto do “Refavela 40 anos”, que era a comemoração de 40 anos do disco "Refavela" do Gil. Foi um projeto muito importante, muito grande com que fico feliz por o Bem o ter construído e me ter convidado.

Bem Gil: Sim, com a ideia deste espetáculo. Em 2019 recebi um convite para fazer um espetáculo no Rio de Janeiro, que é onde o Moreno mora e onde eu morava a época. Era um projeto que tinha como proposta incentivar espetáculos novos. A ideia foi montar um concerto inédito para apresentar no teatro em Ipanema, no Rio de Janeiro. E eu tinha assistido a um concerto de dois artistas que se resolveram juntar e eu pensei também nessa possibilidade e a primeira pessoa que me veio à cabeça foi o Moreno. Porque pensei em tocar as minhas composições e é uma coisa em que tenho pouca experiência no palco, e chamei o Moreno porque, além de uma referência, ele é uma pessoa muito generosa, seja no ambiente profissional ou familiar. Além da inspiração que é.