De João Abel Manta. Cartoons na ditadura e cartazes do MFA em exposição em Algés

É inaugurada esta sexta-feira uma exposição sobre o trabalho de João Abel Manta, conhecido por ser o autor dos icónicos cartazes do MFA – Movimento das Forças Armadas e, antes da revolução, de cartoons no “Diário de Lisboa”. É também da sua autoria o colorido painel de azulejos na Avenida Calouste Gulbenkian, em Lisboa, por baixo do Aqueduto das Águas Livres.



Mas se estas serão as obras que o público mais facilmente identifica, a obra de João Abel Manta é mais vasta e pode agora ser descoberta nesta exposição.

O curador Pedro Piedade Marques arrisca dizer que esta será “a maior exposição em termos de mostra da multidisciplinariedade de João Abel Manta e ainda não é toda, ainda falta o trabalho de arquitetura, por exemplo”.