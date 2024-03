Serralves quer "chegar ao fim do infinito". Exposição de Yayoi Kusama abriu esta semana

A segunda sala da exposição em Serralves rege-se pelos temáticas do Biocósmico, da conetividade radical e da Morte. Peças impressionantes apontam para a importância da Natureza, enquanto outras debruçam-se sobre as consequências das guerras, nomeadamente, a do Vietname, que afetou profundamente o pensamento da artista.

Mika Yoshitake aponta que, à medida que contemplamos a obra de Kusama, "é importante não perder o foco do aspeto político" que pauta a sua ação. O objetivo é "fazer-nos pensar no nosso lugar no mundo e também como coabitamos com a Natureza".

"Não é uma hierarquia e não temos um domínio sobre a Natureza. É um equilíbrio", realça a curadora.

Se a morte e a guerra são um marco de Kusama, também a Paz e a Vida são temas recorrente, em particular na fase mais tardia da carreira, exemplificada na terceira zona de Serralves. Mika Yoshitake conta que, atualmente, a artista "está a pensar sobre a sua vida e a escrever poesia nas telas".

Um momento de reflexão, depois de uma pandemia que condicionou a sua produção artística, levando a trabalhos em telas mais pequenas. Depois da Covid-19, veio a guerra na Ucrânia e o conflito na Palestina, que também não passam ao lado de Kusama.

"Está sempre a pensar na guerra. Lê os jornais todos os dias", indica a curadora da exposição em Serralves, que obrigou a quatro anos de planeamento.

Mika Yoshitake refere, à Renascença, que conhece o trabalho da artista desde o final dos anos 90 e que, ao longo do tempo, apercebeu-se que há "muita dualidade" no trabalho da mesma: Morte e Vida, Infinito e Acumulação, Guerra e Paz.

Uma diversidade de temas e, igualmente, de estilos que servem quase como um manual de História da Arte contemporânea.

"Passou pela abstração, o pop, a performance, o minimalismo... Podemos contar a História da Arte através do trabalho de Kusama", considera a especialista.