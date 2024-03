"Shōgun". A série de grande escala em que portugueses são peça-chave (mas falam todos em inglês)

É uma produção norte-americana, a recriar cenário histórico japonês com jogos de bastidores em que os portugueses são uma peça-chave. "Shōgun" é uma grande produção da FX que adapta um romance histórico com o mesmo nome de 1975 sobre o começo do Xonugato Tokugawa e o fim da influência portuguesa em territórios nipónicos.

O elenco tem uma presença japonesa muito forte, com destaque para o protagonista e veterano Hiroyuki Sanada, estrela de Cinema quer Oriental quer Ocidental. O elenco de pendor internacional inclui, ainda o luso-canadiano Louis Ferreira e Joaquim de Almeida.

As personagens japonesas falam todas na sua língua nativa e as barreiras linguísticas e culturais são um elemento fulcral da narrativa. No entanto, a língua portuguesa é retratada... através do inglês.

A Renascença já viu a primeira metade da série, disponível na Disney+, e conta tudo que precisas de saber.

A realidade da ficção

O livro original de James Clavell é a ficcionalização de eventos históricos que aconteceram verdadeiramente. Para ter alguma liberdade criativa, o autor criou personagens com nomes fictícios e dramatizou certos aspetos. Mas a narrativa de "Shōgun" é inspirada em factos reais do início do período Edo - uma era que se prolongou por mais de três séculos e serve, ainda hoje, de inspiração para muitos trabalhos artísticos.

No final do século XV, Portugal mantinha um monopólio de comércio entre o Japão e a Europa e a fé católica propagava-se através de padres jesuítas. Os japoneses convertidos mais crentes até aprendiam a falar em português e as duas línguas hoje refletem esta dinâmica cultural.

É neste contexto que Tokugawa Ieyasu consolida o poder e ascende como líder supremo no Japão, restaurando o Xogunato - um regime de ditadura militar em que o líder, Xógum, detém o poder real sobre o Japão e o seu exército, com a benção do Imperador, que serve apenas de figura religiosa.

Tal como o livro e a série retratam, um "anjin" - palavra japonesa para piloto - inglês deu à costa do Japão, com uma tripulação à beira da morte e depois de muitos naufrágios, em 1600. Foi a primeira vez que um inglês chegou ao Japão.

Ao contrário do que é ficcionalizado, não há provas de que o Japão não conhecia a existência de outros países, como Inglaterra ou Países Baixos, nem de que a rota marítima da Europa para o Japão fosse um segredo português. De facto, Portugal controlava aquela região marítima, contudo isso não implica que outros países não soubessem como a alcançar, apenas não o tinham feito até então.

Tudo mudou com a chegada de William Adams, que se tornou próximo do Xógum Tokugawa e acabou por o convencer a explorar relações comerciais com Inglaterra e Holanda. Ao longo do tempo, o inglês protestante sobreviveu a jogos políticos, tornando-se tradutor oficial e acabando com a influência católica no Japão. Em 1614, o Xogunato baniu mesmo o Catolicismo e perseguiu todos os japoneses crentes que não se reconvertessem.