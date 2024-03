Novo mural de Banksy aparece em Londres

A mais recente obra do famoso artista de rua suscitou interesse e entusiasmo nas plataformas das redes sociais, incluindo por parte do legislador e antigo líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, que representa a zona do norte de Londres onde a obra de arte apareceu.

"Banksy chegou a Islington! Que obra de arte maravilhosa, que prova que há esperança para o nosso mundo natural em todo o lado", afirmou Corbyn num post no X.

Em dezembro, uma obra de arte de Banksy que mostrava três drones cinzentos sobre um sinal de trânsito "STOP" no sul de Londres foi removida por um homem não identificado em plena luz do dia, enquanto os transeuntes observavam. Mais tarde, a polícia efetuou detenções.