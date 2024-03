Dos números aos favoritos à vitória. O guia essencial para a noite dos Óscares

Os favoritos

Perspetiva-se que esta edição dos Óscares seja das mais previsíveis em recentes anos, com as casas de apostas e outras medições a darem como certo um vencedor na maioria das categorias. Mesmo assim, há, de facto, grandes prémios em que a vitória é mais incerta e surpresas nunca podem deixar de ser equacionadas.

"Oppenheimer" e "Pobres Criaturas" devem dividir as categorias mais técnicas. O filme de Christopher Nolan deverá levar para casa Melhor Direção de Fotografia, Melhor Banda Sonora, Melhor Som e Melhor Edição. Já "Pobres Criaturas" é o mais sério candidato em Melhor Caracterização, Melhor Guarda-Roupa e Melhor Direção Artística.

Selecionado as categorias mais mediáticas - Melhor Longa-Metragem Animada, Melhor Filme Internacional, as categorias para a interpretação, para a escrita, para a realização e, claro, o Melhor Filme - a Renascença vai mais ao detalhe e explica quem deverá ser o vencedor, alertando, igualmente, para uma segunda hipótese que pode ainda ter chances de ganhar.

Melhor Longa-Metragem Animada:

"Homem-Aranha: Através do Aranhaverso" - Vencedor

"O Rapaz e a Garça" - Hipótese alternativa

"Elemental"

"Nimona"

"Robot Dreams"

A queda artística dos filmes de animação da Disney continua. Depois de ter perdido o Óscar nesta categoria no ano passado, para o "Pinóquio de Guillermo Del Toro", desta vez nem pode sonhar com a vitória, pois "Elemental" nunca foi um candidato sério. A vitória incrivelmente provável de "Homem-Aranha: Através do Aranhaverso" fará com que pelo segundo ano consecutivo, a estatueta dourada não vá para a Disney. A última vez que isso aconteceu foi há 18 anos. O mesmo acontecerá se "O Rapaz e a Garça" vencer, mas, apesar do papel de segundo favorito, a obra de Hayao Miyazaki tem estado sempre atrás do super-herói aranhiço nas odds.

Melhor Filme Internacional:

"A Zona de Interesse" - Vencedor

"Dias Perfeitos" - Hipótese alternativa

"A Sociedade da Neve"

"Eu Capitão"

"A Sala dos Professores"

Desde que França não escolheu "Anatomia de uma Queda" para representar o país nesta categoria, o Reino Unido e a sua "A Zona de Interesse" assumiu-se como o candidato claro à vitória. O filme de Jonathan Glazer retrata a vida de uma família alemã em controlo do campo de concentração de Auschwitz e tem sido comparado com a situação geopolítica atual, conquistando grande interesse de eleitores da Academia, em visionamentos especiais em Los Angeles. "Dias Perfeitos" de Wim Wenders mereceu aclamação, mas não carrega consigo o mesmo peso simbólico.

Melhor Argumento Adaptado:

"American Fiction" - Vencedor

"Barbie" - Hipótese alternativa

"Oppenheimer"

"Pobres Criaturas"

"A Zona de Interesse"

Um categoria relativamente imprevisível, até porque o sindicato de guionistas só vai realizar a sua gala de prémios depois dos Óscares, mantendo em segredo assim o resultado que costuma servir como a principal referência para os apostadores. A adicionar à confusão, "Barbie" tem concorrido em categorias de Argumento Original, mas surge aqui em Adaptado devido às regras rigorosas da Academia de Cinema norte-americana. Apesar do ruído, "American Fiction" é quem tem vencido com consistência, alcançando reconhecimentos nos BAFTA e nos Independent Spirit. O mesmo pode acontecer este fim de semana, contudo não se deve ignorar o impacto de "Barbie" e, até, de "Oppenheimer".

Melhor Argumento Original:

"Anatomia de uma Queda" - Vencedor

"Vidas Passadas" - Hipótese alternativa

"May December"

"Os Excluídos"

"Maestro"

"Anatomia de uma Queda" consegue alcançar nomeações aos Óscares, mesmo não tendo sido submetido para Filme Internacional, o que é sempre um bom augúrio. Ter sido o grande vencedor no Festival de Cannes também e contar com indicações para a realizadora Justine Triet e a atriz Sandra Hüller demonstra que a longa-metragem francesa tem sérias hipóteses de sair Los Angeles com, pelo menos, um prémio. O mais provável é mesmo pelo argumento, porém não podemos ignorar o sucesso de culto de "Vidas Passadas".

Melhor Ator Secundário:

Robert Downey Jr. por "Oppenheimer" - Vencedor

Ryan Gosling por "Barbie" - Hipótese alternativa

Robert De Niro por "Assassinos da Lua das Flores"

Mark Ruffalo por "Pobres Criaturas"

Sterling K. Brown por "American Fiction"

O fenómeno Barbenheimer rapidamente tornou claro que Ryan Gosling e Robert Downey Jr. iriam ser fortes candidatos à vitória nos Óscares. Com o começo da época de prémios, ficou evidenteo quem será o vencedor. Robert Downey Jr. não tem dado hipótese e entra para a gala deste fim de semana com vitórias nos Globos de Ouro, nos BAFTA e nos SAG. A vitória de Ryan Gosling até é mais provável na categoria de Melhor Canção Original por "I'm Just Ken" e, até aí, deverá perder para Billie Eillish.

Melhor Atriz Secundária:

Da'Vine Joy Randolph por "Os Excluídos" - Vencedor

America Ferrera por "Barbie" - Hipótese alternativa

Emily Blunt por "Oppenheimer"

Jodie Foster por "Nyad"

Daielle Brooks por "A Cor Púrpura"

A vitória é ainda mais clara nesta categoria. Da'Vine Joy Randolph tem sido absolutamente aclamada pela sua prestação e, durante a época de prémios, não surgiu uma alternativa minimamente credível. Não obstante, a nomeação de America Ferrera causou polémica, por muito entenderem que não se deve ao mérito da atriz, mas sim à força social do monólogo que profere em "Barbie". Esse peso ainda pode fazer-se sentir na escolha dos eleitores.

Melhor Realizador:

Christopher Nolan por "Oppenheimer" - Vencedor

Yorgos Lanthimos, "Pobres Criaturas" - Hipótese alternativa

Martin Scorsese por "Assassinos da Lua das Flores"

Jonathan Glazer por "A Zona de Interesse"

Justine Triet por "Anatomia de uma Queda"

É o ano de consagração de Christopher Nolan. O realizador britânico não tem a melhor relação com a Academia de Cinema, apesar do sucesso comercial dos seus filmes. Desta vez, não há como o ignorar. Saindo da Warner Brothers, depois de um desacordo face ao lançamento de "Tenet", em 2020, em plena pandemia, nas salas de Cinema, Nolan arranjou nova casa na Universal e demonstrou o porquê de ser o cineasta mais requisitado da atualidade. Mais de mil milhões de euros na bilheteira, reconhecimento da crítica e líder de nomeações nesta gala dos Óscares. O filme não sairá vencedor de todas as estatuetas, mas a mais inegável será a que irá para Nolan.

Melhor Ator:

Cillian Murphy por "Oppenheimer" - Vencedor

Paul Giamatti por "Os Excluídos" - Hipótese alternativa

Bradley Cooper "Maestro"

Jeffrey Wright por "American Fiction"

Colman Domingo por "Rustin"

Tal como o seu parceiro de cena, Cillian Murphy afirmou-se rapidamente como o grande favorito aos Óscares. Por muito que Paul Giamatti seja reconhecido como uma alternativa respeitável, é o papel do ator irlandês, que leva às costas um filme biográfico pouco ortodoxo e com cerca de três horas de duração que será recompensado. A prestação de Cillian Murphy é indispensável para o sucesso de "Oppenheimer" e estará intrinsecamente ligada a todas as vitórias que possam surgir nesta gala.

Melhor Atriz:

Lily Gladstone "Assassinos da Lua das Flores" - Vencedora

Emma Stone "Pobres Criaturas" - Hipótese alternativa

Sandra Hüller por "Anatomia de uma Queda"

Carey Mulligan por "Maestro"

Annette Bening por "Nyad"

Das principais categorias, esta é a mais imprevisível. Lily Gladstone partiu como favorita à vitória, mas depois viu Emma Stone a receber os Critic's Choice e os BAFTA. Ambas foram fortemente elogiadas pela crítica e reconhecidas como as figuras de destaque dos seus respetivos filmes. Mais recentemente, nos SAG, a última gala que importa para as contas (e importa muito), Lily Gladstone saiu como vencedora, relançando a sua candidatura à vitória. Num duelo tão incerto, apostamos em Gladstone, pois é a grande revelação do ano, carrega consigo um simbolismo e uma representatividade importantes para a comunidade nativo-americana e é a melhor interpretação de 2023.

Melhor Filme:

"Oppenheimer" - Vencedor

"Pobres Criaturas" - Hipótese alternativa

"American Fiction"

"Anatomia de uma Queda"

"Assassinos da Lua das Flores"

"A Zona de Interesse"

"Barbie"

"Maestro"

"Os Excluídos"

"Vidas Passadas"

Algo é certo, este é dos alinhamentos mais fortes dos últimos anos. Os Óscares, que nem sempre refletem bem a vontade dos cinéfilos, desta vez têm sido elogiados por assinalarem, na sua maioria, alguns dos filmes que mais marcaram um forte ano de 2023 no que toca à Sétima Arte. Que "Oppenheimer" seja um favorito tão óbvio diz mais do enorme mérito do filme de Nolan, do que qualquer demérito dos restantes nomeados. "Pobres Criaturas" é o segundo filme mais nomeado e pode surpreender e "Barbie" é o maior sucesso comercial do ano, logo terá sempre algum peso, mas as probabilidades da noite acabar sem "Oppenheimer" vencer são mínimas. Será uma das consagrações mais inevitáveis da última década.