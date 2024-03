Morreu o cineasta António-Pedro Vasconcelos

António-Pedro Vasconcelos morreu aos 84 anos, segundo confirma à Renascença fonte do Ministério da Cultura.

A notícia da morte do cineasta foi divulgada, primeiro, pelo socialista João Soares, na sua página pessoal do Facebook. "Recebo com grande tristeza a noticia da morte de António-Pedro Vasconcelos. Admirava o muito como cineasta, a obra que nos deixa é notável", escreve.

O realizador português é uma das figuras do Novo Cinema, um movimento vanguardista que surgiu ainda durante a ditadura do Estado Novo, que almejava romper com as produções promovidas pelo regime.

O primeiro trabalho da carreira foi "Tapeçaria - Tradição que Revive", uma curta-metragem realizada em 1967. A primeira longa-metragem "Perdidos por Cem" surgiu poucos anos depois, em 1972.

Antes da viragem do século, realizou vários filmes que se tornaram em sucessos de bilheteira, como “O Lugar do Morto”, em 1984, ou “Jaime”, de 1999, que foi premiado no Festival de Cinema de San Sebastián, em Espanha.