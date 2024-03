A democracia "está um bocadinho doente". O olhar de seis escritores que cresceram em liberdade

Mas como em qualquer um dos seus livros, há sempre um “mas”. “Claro que existe muita descrença. Houve grandes sonhos. Abril é uma espécie de porta que se abre de uma prisão. As pessoas saem, não saem, vão lá para fora, caminham. Há quem queira regressar para dentro desses muros, porque é mais seguro, sentem-se confortáveis, porque a liberdade implica alguma insegurança e, claro, tem havido uma descrença crescente na política e nos políticos, e isso tem minado um pouco a sociedade”, diagnostica Afonso Cruz.

“A falta de ascensão social de alguns profissionais” é, no entender do autor de “Vamos Comprar um Poeta”, uma das razões de haver “revoltados” e de se abrirem “brechas para discursos populistas”.

Também nascido antes do 25 de Abril de 1974, Gonçalo M. Tavares aponta os problemas da pobreza e habitação como algo urgente a resolver.

Acabar com os sem-abrigo não é ir à Lua numa canoa

“Terminar com os sem-abrigo, uns dirão que é impossível. Não, não é impossível. Não é ir à Lua com uma canoa. É uma coisa que requer esforço, recursos, etc. As pessoas vão falando em determinados ideais e, de repente, abandonam-nos quando se deparam com alguma dificuldade. É claramente difícil, algo que requer muito esforço, mas é do âmbito da possibilidade. Uma das expressões que eu menos gosto nos portugueses é: 'isso é muito difícil', basicamente estou a dizer: eu não quero esforçar-me para fazer isso”, critica.

No capítulo do esforço dos portugueses, Bruno Vieira Amaral, que nasceu em 1978, já a democracia caminhava há quatro anos, pede mais envolvimento e cidadania. No seu entender, o problema não passa só pela elevada taxa de abstenção. É “o não envolvimento na democracia e na participação cívica dos cidadãos” que faltam.

O escritor, que fala na ausência de “sentido de responsabilidade dos cidadãos”, desafia os portugueses a trabalharem num “envolvimento” com “coisas que têm a ver com a vida do dia-a-dia”.

“Somos pouco exigentes porque nos convém, se calhar mais, estar nesta posição, para depois nos podermos queixar de tudo e atirar as culpas para aquela elite que depois também nos trata de uma forma um pouco condescendente e quase paternalista, como sempre tratou, aliás, ao longo deste ano”, sublinha.

A urgência climática

Mais nova, com 41 anos, a escritora Joana Bértholo interroga-se sobre que democracia queremos ter, 50 anos depois do 25 de Abril. A autora aponta urgências a tratar e uma delas passa pelo impacto das alterações climáticas.

“Ocorre-me, por exemplo, a urgência hídrica que estamos a viver no Algarve, ou a exploração de lítio exacerbado como promessa de uma alternativa energética, ou a diminuição de investimento na ferrovia”, elenca a autora de “Ecologia”.