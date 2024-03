Arquiteto japonês Riken Yamamoto vence prémio Pritzker 2024

A obra de Yamamoto, 79 anos, inclui residências privadas e habitações públicas, escolas, instituições cívicas e universidades, como a da Província de Saitama (1999) e a Nagoya Zokei (2022), ainda o complexo Hotakubo Housing (1991), a Biblioteca de Tianjin (República da China, 2012), e o centro de lojas e serviços The Circle, do Aeroporto de Zurique (Suíça, 2020).

Após o terramoto de 2011 no Japão, e o tsunami de Töhoku, criou o Local Area Republic Lab, um instituto dedicado a atividades comunitárias através do design arquitetónico, e instituiu o Prémio Local Republic, em 2018, para homenagear jovens arquitetos que "agem com coragem e ideais para o futuro".

Entre as distinções que recebeu ao longo da sua carreira de cinco décadas, inclui-se o Prémio do Instituto de Arquitetos do Japão para o Museu de Arte de Yokosuka (2010), o Prémio de Edifícios Públicos (2004 e 2006), o Prémio de Ouro Good Design (2004 e 2005), o Prémio do Instituto de Arquitetura do Japão (1988 e 2002), o Prémio da Academia de Artes do Japão (2001) e o Prémio de Arte Mainichi (1998).

Em 2023, o Pritzker foi entregue ao arquiteto britânico David Alan Chipperfield, conhecido pelos projetos de renovação de edifícios antigos como o Novo Museu de Berlim, e em 2022 foi galardoado o arquiteto do Burkina Faso Francis Kéré, que se tornou o primeiro africano a conquistar o galardão.

Entre os anteriores laureados estão Philip Johnson, primeiro arquiteto a ser distinguido, Aldo Rossi, Frank Gehry, Rafael Moneo, Norman Foster, Zaha Hadid, Jean Nouvel, Yvonne Farrell, Shelley McNamara, assim como arquitetos brasileiros Oscar Niemeyer e Paulo Mendes da Rocha.