"Duna". Depois dos flops, é desta que haverá uma boa adaptação do clássico de ficção científica?

Esta quinta-feira estreia em Portugal "Duna: Parte 2", a sequela que ambiciona completar a tentativa do realizador Dennis Villeneuve de adaptar um dos textos literários que mais se tem provado desafiante para cineastas, ao longo de quase 60 anos.

Aquele que promete ser o primeiro grande blockbuster do ano tem um grande peso mediático, devido ao orçamento e às estrelas que o protagonizam, mas carrega consigo também um legado complexo de adaptações falhadas. Para explicar melhor, temos de voltar ao início.

Em 1965, era lançado em livro o épico de ficção científico escrito por Frank Herbert. Textos da obra tinham sido já lançados em serialização na revista "Analog", mas foi a edição completa que se tornou um dos maiores clássicos literários do género.

A história de uma sociedade intergalática que compete por extrair e dominar do planeta Arrakis uma especiaria fictícia, a "melange" que dá poderes psicadélicos a quem a consome, e o drama com carga política e religiosa do protagonista Paul Atreides é parte essencial dos cânones da ficção científica norte-americana. O sucesso crítico e comercial permitiu a Frank Herbert dedicar-se à escrita a tempo inteiro.

Tal é o seu estatuto que a primeira edição publicada de "Duna" é uma das peças colecionáveis mais valiosas do mundo. Uma cópia chegou a ser vendida por 20 mil dólares num leilão.

Ao todo, Frank Herbert escreveu mais cinco livros da mesma saga, o último lançado em 1985 - um ano antes da sua morte. O filho, Brian Herbert, manteve a saga viva, depois de encontrar milhares de manuscritos do pai com ideias para futuros livros. Entre prequelas, interlúdios e sequelas, mais de uma dúzia de novos livros à volta do universo de "Duna" foram lançados desde a morte do seu autor original, até hoje.

Claro está, uma saga tão extensa e, sobretudo, tão popular não iria passar despercebido de uma das indústrias que, historicamente, melhor reaproveita outros géneros artísticos: O Cinema.

A adaptação que virou mito

Falar de "Duna" na Sétima Arte é falar da palavra "inadaptável" - um conceito que descreve uma obra, literária ou não, que é marcadamente difícil de transpor para o grande ecrã. Isto pode dever-se a inúmeros fatores, como conceitos demasiados abstratos para recriar visualmente, uma narrativa tão extensa que se torna impraticável adaptar dentro do formato tradicional de longa-metragem, sem, pelo menos, a descaracterizar, entre outros.

No caso da obra de Frank Herbert, para além da complexidade narrativa, que envolve várias famílias feudais, planetas com nomes isotéricos, sistemas religiosos, gramática e até próprias línguas fictícias, o trabalho certamente nunca seria fácil. E se o primeiro "Duna" já não fosse complicado, as sequelas tornam-se cada vez mais metafísicas e filosóficas.

Isto não impediu artistas e estúdios de se interessarem pelo valor artístico e comercial da obra e tentar recriar e superar o seu sucesso, em formato de filme. A primeira tentativa acabou por se tornar ela própria numa figura mítica da indústria.

A produtora Apjac International adquiriu os direitos de adaptar o filme, em 1971. Depois de dois anos a tentar arrancar com o projeto, o grande impulsionador Arthur P. Jacobs morreu, em 1973. No ano seguinte, um consórcio francês, encabeçado por Jean-Paul Gibon, comprou os direitos e apontou Alejandro Jodorowsky para realizar a adaptação.

O cineasta planeava criar uma longa-metragem com 14 horas de duração, protagonizada pelo seu filho Brontis, com Amanda Lear, Orson Welles, Gloria Swanson, David Carradine e até Salvador Dalí e Mick Jagger em papéis secundários. A certo ponto, os Pink Floyd foram perfilados para escrever e gravar a banda sonora.

A pré-produção arrancou em França e envolvia, entre outros, nomes como Dan O'Bannon, argumentista de "Alien - O Oitavo Passageiro" e H.R. Giger, o artista que influenciou a direção artística desse mesmo filme.

Um dos primeiros problemas surgiu com Salvador Dalí. O artista espanhol exigiu receber 100 mil dólares por hora e, mais tarde, depois de tomar posições favoráveis à ditadura espanhola, acabou mesmo por ser despedido por Alejandro Jodorowsky. Apesar da pré-produção do filme não estar terminada, dois dos nove milhões de dólares orçamentados para a sua produção já tinham sido gastos.

O projeto acabou mesmo por ser cancelado sem que qualquer cena tivesse alguma vez sido filmada. Em 2013, o documentário "Jodorowsky's Dune" contou estas e muitas outras peripécias da adaptação ambiciosa que nunca viu a luz do dia.