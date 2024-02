"Iron Claw". A (ainda mais trágica) história verídica dos Von Erich que inspira o filme

Legado continua

Kevin Von Erich continuou com a carreira, sem nunca recapturar a fama dos anos 80. Assumiu o controlo da World Class Championship Wrestling, mas, com as grandes empresas nacionais em crescimento e a ofuscarem os territórios regionais, acabou por encerrar a promotora, em 1990.

O ex-lutador, atualmente com 66 anos, teve quatro filhos com a mulher Pam Adkisson, incluindo Ross Von Erich e Marshall Von Erich que, na atualidade, competem e continuam o legado da família na indústria do wrestling profissional.

Em 2009, os irmãos Von Erich entraram no Hall da Fama da WWE, a líder global da indústria de luta livre.

Com "Iron Claw", o legado da família é revisitado. Sem esconder as partes mais sombrias que marcaram a família, Kevin Von Erich mostrou-se grato que o filme também celebre a irmandade forte que tinha com Kerry, David, Mike e Chris e a capacidade de conseguir escapar de uma vida tóxica.