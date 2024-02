Luís Pavão, o “antropólogo urbano” que fotografou a Lisboa que se “evaporou”

Nas palavras de Luís Pavão “Lisboa evaporou-se”. Agora, onde antes estava uma tasca, encontra-se “um banco ou uma casa de atração de turistas”, diz-nos. Perguntamos se ainda sente a mesma vontade de fotografar, ao que Luís Pavão diz que sim e que continua a andar de máquina ao peito.

“É a Lisboa que existe. As casas de Kebab também tem interesse, embora seja outra coisa, continuo a fotografar”, explica-nos considerando que a transformação da cidade “nos últimos 10 anos, foi avassaladora”.

“A indústria do turismo arrasou a cidade. Qualquer dia não vale a pena os turistas virem cá, porque podem ver aqui o mesmo que em Copenhague, ou em Paris. São as grandes cadeias, as casas para turistas, os imãs e as sardinhas, o fado prensado, fabricado à medida do gosto do turista”, lamenta o artista.

Na exposição Lisboa Frágil onde está também uma réplica do laboratório de revelação fotográfica, mostram-se trabalhos que começaram a ser feitos em 1971. Além das 150 fotografias expostas, Luís Pavão edita por ocasião da exposição um livro onde junta mais imagens da Lisboa Frágil.