Exposição artística alerta para "drama humano" de quem morre ao abandono

A galerista não esconde o quanto este projeto a sensibilizou. “Para além do conteúdo da obra, que como ser humano, portuguesa, lisboeta, fala-me ao coração. É um tema que tem um peso enorme, porque vivemos todos vidas muito aceleradas, todos já tivemos de lidar com a perda em algum momento da nossa vida – eu perdi a minha mãe há puco tempo -, e a Mafalda está aqui a pôr um espelho diferente: isto são pessoas que viviam na sociedade, pagavam impostos, muitos tinham uma casa e morrem sem ninguém no mundo: sem um irmão, um tio, um primo, um sobrinho, alguém que os vá recolher. Isto é muito sensível e é de louvar que a Mafalda tenha decidido dar luz a um tema destes”, sublinha.



A disposição dos retratos foi estrategicamente pensada. “A galeria é dividida em quatro salas, e quisemos aproveitar isso, como se fosse a narrativa de um livro com vários capítulos”.

Como se entra e sai da galeria pela mesma porta, “o último capítulo é outra vez o primeiro do caminho de volta”, o que permite ver tudo outra vez, com outra atenção. “Se calhar já olhamos mais atentamente para a técnica, para a peculiaridade dos desenhos, reparamos num ou outro pormenor que nos faz lembrar alguém mais próximo. Ou seja, isto funciona como uma onda, uma frequência, um vaivém de intensidade”.

“Tenho o maior orgulho de poder mostrar este corpo de trabalho aqui, porque o tema da exposição diz respeito a todos” e também “é uma forma de agradecer a estas entidades que honram estas vidas e que lhes dão uma morte digna”, acrescenta Catarina Mantero.

A inauguração da exposição acontece na quarta-feira, 31 de janeiro, entre as 18h00 e as 21h00. Às 20h00 há uma atuação prevista de um coro de 17 vozes que interpretará uma peça de Mafalda d’Oliveira Martins, que também compõe, e que deixa o convite: “venham contemplar e refletir connosco sobre este tema e, quem sabe, encontrar beleza no meio desta ferida humana”.