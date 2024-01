Eduardo Gageiro. "Portugal é diferente, mas não é tão bom como eu gostaria"

Foi aí que foi surgindo a sua inquietação?

Exatamente! Tinha uma máquina pequenina, a tal máquina com que eu fiz a primeira fotografia e ia fotografando quando ia às secções. E eles achavam piada. Especialmente um, chamado Armando Mesquita, que era escultor, que me disse assim: "Ouve lá, andas sempre com uma máquina fotográfica. Tens que me mostrar as suas fotografias!" Então mostrei-lhe.

Noutro dia, ele disse: "Olha, tu tens olho, mas não percebes nada disto! Porque tens de ter aulas de arte e composição, de forma que vais ao meu atelier lá em Sacavém e vais ter aulas". Assim foi! A primeira coisa que ele me fez foi fazer um retângulo, cheio de quadradinhos e dize-me: "Isto, é a regra de ouro. O motivo principal tem de estar do lado direito porque a vista foge sempre para o lado direito, e depois arranjas elementos de composição para equilibrar.

Andei lá um ano ou dois e, como a máquina não prestava, ele disse-me para dizer ao meu pai para comprar uma máquina. O meu pai disse-me: "não compras máquina nenhuma, tens é de ser empregado escritório!" Mas descobri uma pessoa que era minha amiga que tinha uma máquina muito boa. Eu disse: "Oh, senhor José Carvalho não se importa me emprestar?" E ele confiou em mim.

Era um miúdo e comecei aí com 14 anos a fazer fotografias com máquinas do José Carvalho e mostrei ao Mesquita. Então comecei a fazer fotografias cada vez com mais qualidade. Fui aprendendo e, lembro-me que houve um concurso dos empregados de escritório do Distrito de Lisboa e concorri.

Com que fotografia?

Concorri com a fotografia do Armando Mesquita, tirada com a máquina do José Carvalho. E outra de uma prima minha, de uns tios que estavam em África e que vinham cá todos os anos. Levavam-me a passear com ele todos os fins-de-semana. Tirei a fotografia no Convento de Cristo, em Tomar. Era a minha prima a rezar com um raio de luz. É até uma fotografia um bocado pirosa!

Mandei quatro fotografias e não é que ganho logo dois primeiros prémios e dois segundos? Eu fiquei deslumbrado!