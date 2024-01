Olhar fotográfico de Maria Lamas continua a dar "uma lição de cidadania"

A escritora, fotógrafa, jornalista e tradutora foi uma mulher à frente do seu tempo, indica o curador. “Foi a mulher mais notável no Portugal do século XX, não só como jornalista, como escritora. Tinha uma polivalência extraordinária, porque não só foi notável a sua obra de literatura infantil, mas também traduziu grandes obras como “As Memórias de Adriano”, de Marguerite Yourcenar, muitos livros para crianças e adaptou o “David Copperfield”, do Charles Dickens”, indica Calado.

Sobre a autora de “As Mulheres do Meu País”, o investigador salienta os seus “romances e novelas e, até, um livro de poemas”. Além da escrita, Calado fala ainda de outra dimensão: “Foi uma mulher de ação, uma mulher em defesa dos direitos e da condição das mulheres”.

As fotografias agora expostas revelam as “condições em que viviam e trabalhavam” as mulheres que Maria Lamas encontrou no Portugal do campo, mas também do litoral. A pobreza era uma marca. “Aquilo que nos impressiona mais é a pobreza de muitas delas e ela revolta-se até com um certo conformismo que notava nelas, porque elas diziam que eram escravas, que era algo do destino”, explica Jorge Calado.