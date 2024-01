Escritora Djaimilia Pereira de Almeida diz que ser mulher negra é indissociável da sua imaginação

Djaimilia Pereira de Almeida vive atualmente noutro fuso horário. Do outro lado do Atlântico, em Nova Iorque, para onde se mudou e onde está a dar aulas, a escritora fala do desafio que é viver submergida noutra língua e como isso está a condicionar os seus sonhos, tão importantes para a sua escrita.

A autora de “Luanda, Lisboa, Paraíso” acaba de lançar um novo livro. “O Que É Ser Uma Escritora Negra Hoje, De Acordo Comigo” é uma curta e intensa obra de ensaio sobre si. Em entrevista ao Ensaio Geral da Renascença, a autora começa por explicar que “aspirava” a falar neste livro, não só sobre si, mas sobre “muitas outras pessoas que se encontram numa posição” idêntica à sua.

“É muito recente que uma mulher negra possa levar a vida escrevendo em língua portuguesa”, sublinha Djaimilia Pereira de Almeida, que neste livro, escrito em jeito de luto depois da morte do seu pai, olha para a sua cor de pele como na infância não olhou, entende o seu mundo identitário como algo que acrescenta e enriquece a sua literatura. Contudo, a autora recusa a ideia de “etiqueta ou catalogação” do seu trabalho pelo facto de ser uma mulher negra.

O que a motivou a escrever este ensaio que sai um pouco do registo habitual da sua escrita de ficção. No fundo, a personagem principal é a Djaimilia Pereira de Almeida.

Eu não tenho a certeza de que o livro fuja um pouco ao que eu tenho feito. De facto, aparenta que eu estou no centro ou que a personagem sou eu, ou que é um texto centrado em mim. No entanto, desde o título, eu ambicionava ou aspirava a falar não só de mim, mas de muitas outras pessoas que se encontram numa posição análoga à minha. E, portanto, é um texto que aspira a falar sobre uma condição que não é apenas minha, que é esta condição de ser uma mulher que escreve e, em particular, de ser uma mulher negra que escreve.

O livro é composto por três textos. Os primeiros dois são mais baseados na minha experiência em particular, mas depois há um terceiro texto em que este aspeto mais coletivo é mais explícito, a que se chama a restituição da interioridade. Fala-se em geral, explicita-se de um modo mais objetivo a forma como falar sobre o que é para mim, Djaimilia Pereira de Almeida, ser uma escritora negra é indissociável do aspeto coletivo, da dimensão coletiva da atividade a que me dedico.

Mas essa condição de escritora negra é algo a que a Djaimilia se foi apercebendo ao longo dos tempos, ou foram fatores exteriores, os outros que lhe fizeram perceber isso?

É uma excelente pergunta. Eu, em princípio, recuso essa própria condição. Se isso for visto como uma espécie de etiqueta, ou como um princípio de catalogação do meu trabalho, eu não aceito. Eu não estou confortável com essa catalogação no sentido em que não estou confortável com a ideia de que haja alguma especificidade que me coloca num gueto qualquer enquanto escritor em relação aos outros escritores.

No entanto, tal como digo no livro, ao escrever e ao longo do processo de escrever um livro atrás do outro, fui compreendendo e, sobretudo ao escrever ficção, que a minha identidade, enquanto mulher negra, é indissociável da minha imaginação. Fui compreendendo que as duas coisas não se distinguem e que eu imagino com tudo o que sou. Imagino com a as minhas emoções, com o meu pensamento particular e esses pensamentos e essas emoções são filtradas pela minha experiência do mundo, pela forma como, entre outras coisas.

A minha pele medeia a minha experiência no mundo.

A verdade é que existe uma outra dimensão de que também só me fui apercebendo ao escrever e ao publicar livros. Não é exatamente a mesma coisa, ser-se uma mulher escritora, e ainda menos é, ser-se uma mulher negra, escritora e, portanto, o livro fala um bocadinho daquilo de que me foi percebendo ao longo deste caminho, acerca do que significa essas duas coisas.

Depois há ainda outro aspeto. O livro, de facto, tem uma raiz extremamente pessoal, no sentido em que a origem do livro resulta de um período que eu vivi a após a morte do meu pai. Resulta também numa espécie de balanço, ou de confronto muito sério que tive comigo própria e com a natureza da minha escrita, após esse período de luto. Isto para mim, é importante.

A ideia de que, a certo ponto, a pessoa que eu sou, e isso abarca tudo, ou seja, tudo aquilo que faz com que eu seja quem eu sou, mas também os aspetos relativos à minha identidade racial, à minha localização no mundo, ao género a que pertenço, portanto, tudo aquilo que eu sou. A minha escrita, de repente, são realidades todas no mesmo plano que se intercetam e que causam fricção umas em relação às outras.

Então este livro é uma tentativa de tentar fazer algum sentido e de tentar compreender qual é o meu lugar enquanto pessoa que aqui anda a escrever um livro atrás do outro.