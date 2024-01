James Marsh estreia filme sobre Samuel Beckett e uma "vida cheia de paixão e drama"

Em “Dança Primeiro, Pensa Depois”, a vida deste génio da literatura e da dramaturgia é contada numa estrutura com viagens ao passado, à sua infância nos subúrbios de Dublin, mas também os seus tempos de juventude quando foi assistente de James Joyce, em Paris.

Para contar a história da vida de Samuel Beckett, o realizador James Marsh deu particular enfâse à sua relação com as mulheres. “Penso que uma das razões pelas quais achei que o filme valeria a pena ser feito, foi os fortes pontos de vista femininos sobre a vida de Beckett como personagem, mas também no seu trabalho”, explica Marsh.

“O filme recua ao passado, a estas relações importantes que são na sua maioria com mulheres. Temos a mãe dele, depois da Lucia Joyce, que é a filha de James Joyce, com quem ele se envolve, mas ela era muito instável. De certa forma, as relações de Beckett com as mulheres são muito complicadas, e nem sempre boas para ele, mas o filme começa com esta ideia de que ele vai rever a sua vida e olhar para os seus erros e para aquilo que mais se arrepende e muitos deles têm a ver com a sua relação com as mulheres, em particular com a Susan que se tornou a sua mulher e a Barbara que foi durante anos a sua amante. Esse triangulo é o motor do filme, a fricção entre estes personagens”, diz o realizador.

Além de Gabriel Byrne, “Dança Primeiro, Pensa Depois” conta com atores como Sandrine Bonnaire e Aidan Gillen. Usando uma linguagem de imagem muito minimalista, este é um filme que, no entender do realizador, poderá revelar ao grande público uma vida pouco conhecida de alguém cujo trabalho é sobejamente conhecido.

“A maioria das pessoas não sabe nada sobre a vida dele. Nesse sentido, isso dá-nos algo muito substancial para trabalhar, porque há muitos clichés sobre um escritor irlandês difícil que é muito minimalista, e as suas peças são difíceis para algumas pessoas. Mas a sua vida é tão rica e cheia” reitera Marsh.