Que festivais e concertos vão marcar a agenda em 2024?

Já no primeiro dia do festival, pode esperar Arcade Fire, The Smashing Pumpkins e Nothing but Thieves, no palco NOS e Benjamin Clementine no palco Heineken. A fechar esta edição estão os Pearl Jam, que atuam pela quarta vez em Portugal. Este dia já está esgotado e apenas poderá ver a banda se comprar um dos passes disponíveis.

Se quiser aproveitar os três dias, pode optar pelo passe geral que custa 203,30 €. Caso lhe interessem apenas dois dias, também pode adquirir um passe por 169,06€ ou o bilhete diário por 84,53€.

Sesimbra volta a receber o Super Bock Super Rock, na Herdade do Cabeço da Flauta, no Meco. O festival vai acontecer nos dias 18, 19 e 20 de julho e ainda só há informações para o primeiro dia do festival, com os italianos Måneskin a terem a sua estreia em Portugal, onde vão apresentar o novo álbum RUSH! (Are U Coming?).