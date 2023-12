António Pinho Vargas assume que pertence ao “grupo dos inquietos” que mudam de estilo musical

O seu nome confunde-se com a música. Aos 72 anos, o pianista e compositor António Pinho Vargas está a lançar um novo disco. “Lamentos” é álbum que conta com a Orquestra Metropolitana de Lisboa, com a direção do maestro Pedro Neves, as solistas Ana Pereira no violino e Joana Cipriano na viola.

Em entrevista à Renascença, António Pinho Vargas confessa-se “muito satisfeito com as gravações”. O músico, que admite ter saído de “uma situação não muito fácil”, mostra-se contente com o resultado do disco.

Pinho Vargas lembra que este disco apresenta “música tocada e gravada em sessão de estúdio”, o que segundo o próprio “não é uma coisa frequente nesta área”. O autor lembra que muitas das vezes as “gravações eram de concertos ao vivo”, incluindo alguns erros ou momentos menos bons.

“Aqui não. É um trabalho à maneira antiga. E é um gosto enorme ver a qualidade, o empenho, a alegria com que todos eles se entregaram ao projeto”, refere Pinho Vargas, que explica que o disco inclui três peças.

“A primeira é um Concerto para Violino que foi estreado em 2016, e composto nos dois anos anteriores. Depois o Concerto para Viola composto em 2016, e a Sinfonia Subjetiva estreada em 2019, e composta nos dois anos anteriores”, apresenta o compositor.

Segundo Pinho Vargas, “tanto o Concerto para Violino, como a Sinfonia Subjetiva estrearam no Centro Cultural de Belém, com a Orquestra Metropolitana, em diferentes contextos, com diferentes maestros, mas estão ligados à Metropolitana e ao CCB”, indica.

“O Jazz está guardado num sítio secreto do meu coração”

Em entrevista ao Ensaio Geral, da Renascença, António Pinho Vargas fala do seu percurso como compositor. Ao longo da vida foi mudando de rumo. Diz que pertence ao “grupo dos inquietos”, como Stravinsky.

“Há compositores que toda a vida fazem, mais ou menos, a mesma música. Há alguns músicos de Jazz que tocam sempre da mesma maneira. Eu pertenço ao outro grupo, ao grupo dos inquietos, daqueles que mudam de estilo. São os Stravinsky deste mundo. Como sabe, o Stravinsky teve três estilos. A fase russa, a neoclássica e a serial. Essa inquietude faz parte”, explica.