Votação para Árvore do Ano 2024 já arrancou

A votação online para a Árvore do Ano 2024 em Portugal já começou. A concurso estão dez candidatas de norte a sul do país.



Os cibernautas podem votar na sua árvore favorita até ao dia 5 de janeiro às 23h59, no site Portugal Tree of the Year.

O grande vencedor será conhecido no dia 10 de janeiro.

A árvore mais votada irá representar Portugal no concurso europeu Tree of the Year 2024.