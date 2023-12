Luz, cor e fogo de artifício. Árvore de Natal gigante ilumina Lisboa

Uma árvore gigante, luz, cor, fogo de artifício e música. A temporada de Natal oficialmente aberta esta sexta-feira na cidade de Lisboa.

As luzes da árvore de Natal, instalada na Praça do Comércio, foram ligadas pelas 17h30 desta sexta-feira. A cerimónia estava inicialmente prevista para quinta-feira, mas foi adiada um dia devido ao temporal que se abateu sobre a cidade.

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, fez a contagem decrescente em uníssono com milhares de pessoas, que aproveitaram o feriado do 1.º de Dezembro, Dia da Independência, para assistirem ao ligar as luzes de Natal no coração da capital.

"Está tudo preparado. Vamos ter a nossa Lisboa bonita e cheia de luz. Esta cidade luz e de alegria. Vamos começar. 3, 2, 1...", disse Carlos Moedas. A Árvore de Natal da Praça do Comércio iluminou-se e "soltaram-se" os fogos de artifício.