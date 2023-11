Obra de Bordalo II traz "cor e esperança" ao IPO de Lisboa

Esta quarta-feira, o Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa ficou com mais cor. Um mural do artista Bordalo II destaca-se numa das paredes exteriores do hospital.

Uma parceria fez nascer a obra de arte que simboliza a vida. A inspiração são "as personagens que coabitam" dentro do perímetro do IPO: "Há galos, galinhas e pintainhos no jardim e eu, por acaso, acho muito interessante, num espaço em que muitas vezes nem tudo é feliz, haver essas presenças animalescas", descreve Bordalo II à Renascença.

Eva Falcão, presidente do conselho de administração do IPO de Lisboa, diz que o nascimento de um pintainho, ali representado, permite refletir sobre "a renovação e esperança". Num lugar onde a doença, a morte e a vida se cruzam, o objetivo é "transmitir aos doentes e aos trabalhadores que é possível ter cor, é possível ter arte".

O hospital já tem outras obras de arte, mas para Eva Falcão esta traz mais "vivacidade e uma nota diferente".