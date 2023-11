Museu de Arte Antiga descobriu que tem mais um quadro de Zurbarán

Há pelo menos 30 anos que o diretor do Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), em Lisboa, tinha dúvidas sobre a atribuição da autoria de um quadro. Trata-se de uma imagem de São Sebastião no momento do seu martírio, um óleo sobre tela, atribuído a Clemente Sanches. A investigação para a exposição que o MNAA inaugura a 1 de dezembro permitiu concluir que, afinal, trata-se de uma pintura do mestre do barroco espanhol Francisco de Zurbarán.

A tela é apresentada na mostra “Identidades Partilhadas”, que reúne 82 obras produzidas entre o século XIV e o início do século XX e que contam a história das relações artísticas entre Portugal e Espanha.

Na exposição comissariada por Joaquim Caetano, diretor do Museu Nacional de Arte Antiga, e Benito Navarrete, professor catedrático de história de arte na Universidade Complutense de Madrid, a obra “São Sebastião” é mostrada lado a lado com um “São Pedro” que também pertence ao espólio do MNAA e que, junto com um apostolado, já fazia parte do acervo do museu português.

Agora, o MNAA junta mais um Zurbarán ao seu espólio. Joaquim Caetano diz à Renascença que “o ‘São Pedro’ está assinado e datado e é claramente a mão de Zurbarán. Os outros apóstolos são do atelier de Zurbarán, com mais ou menos intervenção do mestre, como era normal nestas grandes séries”.

Já sobre o novo achado, o comissário diz que houve “finalmente a resolução de um problema” que, para si, o “afligia há muito tempo”. “Era completamente impossível a atribuição a Clemente Sanches, que é um pintor tardo maneirista”, sublinha Caetano.

Foi o estudo do outro comissário da exposição, Benito Navarrete, que veio clarificar a atribuição a Zurbarán. Mas este não é único caso que esta exposição permitiu. Há outras novas atribuições, como há muitos quadros que foram restaurados para poderem ser mostrados em Lisboa. A mostre junta peças que vieram de fundações, igrejas e museus portugueses.