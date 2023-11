Katherine, a sucessora de Paddy. "A Web Summit não está em crise"

Com novos tópicos, provavelmente?

Possivelmente. Sim, absolutamente. Obviamente, conversamos bastante sobre clima e tecnologia nos nossos palcos. Mas existem maneiras de conduzir isso para conversas mais aprofundadas sobre as grandes implicações tecnológicas disso? Quais são os esforços de I&D realmente interessantes em andamento que estão muito além dos limites da tecnologia de consumo ou software ? Ajudariam a mostrar uma indústria emergente, também para que os empreendedores que estão no espaço de software comecem a pensar bem o que pode estar na faixa das aplicações para além disso. Quero voltar atrás e analisar o que tivemos nos nossos palcos no passado e, nas próximas semanas, isso provavelmente vai ajudar-me a entender como programar os nossos palcos para o futuro e como isso molda as conversas que temos aqui.

Além do ambiente das startups, há também as grandes empresas. Aconteceu este revés para a organização , ligado à saída de algumas das maiores companhias. Todas essas feridas que foram feitas aqui já estão curadas para a próxima edição? Tem sinais de que foi algo que apenas aconteceu um ano?

Muitos dos nossos grandes parceiros corporativos estão connosco há muito tempo, alguns com uma década de relação entre nós. Ouvi de forma confidencial que os nossos parceiros estão muito satisfeitos com as escolhas que fizemos, que o conselho agiu rapidamente, que Paddy deixou o cargo de CEO e o conselho de administração e que este agiu rapidamente para nomear um novo CEO. Toda esta capacidade de resposta deu confiança aos nossos parceiros de que estávamos a avançar na direção certa. Certamente também ouvimos parceiros que decidiram renovar os seus compromissos para os nossos próximos eventos, e espero sinceramente que os vejamos de volta no próximo ano.

Agora, também quero reconhecer que alguma confiança foi quebrada e parte do meu papel será como proceder para reconstruir essa confiança.

Levará algum tempo?

Construir confiança leva sempre tempo. Sinto que já fizemos parte do trabalho importante para podermos começar a reconstruir essa confiança. Acho que o sucesso deste evento, o tamanho, a escala, o público, demonstra o valor e fala por si. E também se trata de dar às pessoas a confiança de que somos um parceiro em quem elas podem confiar no longo prazo, com quem elas podem trabalhar. E a realidade é que esta não é uma organização em crise. A equipa da Web Summit é excepcional. Foi um momento que passámos, que precisávamos de "navegar" e do qual estamos já bem a sair.

Tenho certeza que já ouviu dizer que o grupo de oradores deste ano não era tão atrativo como nas edições anteriores. Reconhece que esta edição foi diferente das outras ? E será diferente no próximo ano?

Acho que a energia em cada Web Summit é um pouco diferente de ano para ano. Pessoalmente, quando me sentei na sala próxima do palco principal e ouvi alguns dos nossos oradores na noite de segunda e terça-feira, fiquei muito impressionada com a qualidade dos oradores. Senti que tivemos um debate robusto. Tive depois a oportunidade de conhecer muitos desses oradores e senti que eles representavam algumas das melhores conversas que poderíamos trazer ao palco. Reconheço que não temos este ano algumas celebridades, atores, atrizes e músicos famosos.

Vai mudar isso?

Talvez, talvez. Acho que tudo tem que estar em linha com o que estamos a tentar apresentar na experiência que estamos a tentar criar. E se esse for o tipo de coisa que dá alegria às pessoas, então sim, em absoluto, deveríamos trazer isso de volta ao palco. Mas, insisto, sinto que deve ter um propósito. E se atender ao propósito do nosso momento, então isso é ótimo.