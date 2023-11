Escritora Ludmila Ulitskaya sonha voltar à Rússia, mas as "circunstâncias" não o permitem

É por isso que escreve diários, e regista a memória da sua vida? Em que medida é importante escrever esses diários? É para salvaguardar a memória, ou é um medo de perder a memória?

Muito cedo percebi que tinha uma memória muito fraca. Desde então, comecei a fazer diários. Foi há muito tempo, e fi-lo desde muito jovem. É algo que aconselho a todos! Quando relemos as nossas notas, por muito curtas que sejam, acabamos por nos lembrar não apenas daquilo que está lá escrito, mas também daquilo que não está lá, ou seja, aquilo que estava à volta daquilo que ficou registado

Escrever é um ato de liberdade?

Nunca coloquei a pergunta dessa forma, porque desde que aprendi a escrever, comecei a escrever. Eu tinha sempre pequenas notas, pequenos registos diários. Tenho os meus diários guardados desde 1978, mas comecei a escrevê-los muito mais cedo. É o que aconselho a todos a registar a sua vida. A vida transformada em texto fica preservada.

É uma resistência?

Não. É a gratidão para com a vida.

Vive hoje na Alemanha. Porque saiu de Moscovo? Que memória tem desse instante?

Neste caso, eu e meu marido ficámos nas mãos do nosso filho mais velho que no dia a seguir ao início da guerra, chegou a Moscovo, pegou em nós e levou-nos dali para fora. De certa forma não foi uma decisão minha, ou nossa. Foi uma decisão do nosso filho.

E tem vontade de regressar à Rússia?

Em princípio, gostaria de voltar quando as circunstâncias o permitirem. Mas eu pronunciei-me de forma nada ambígua sobre a guerra entre a Ucrânia e Rússia na imprensa. Penso que as minhas palavras não caíram no esquecimento.

Os tempos na Rússia estão cada vez mais difíceis, e mais duros. Há cada vez mais pessoas que acabam presas por causa da sua posição política. Hoje, já há cerca de 500 presos. Este número é uma estimativa da Sociedade Memorial.

Receia ser presa se regressar?

Eu não penso nisso. Não penso que posso ser presa. Penso antes no ambiente que está muito pesado agora na Rússia.

Como vê a situação entre a Rússia e a Ucrânia? Que perspetiva vê de futuro vê?

Falando da perspetiva, há um lado bom, porque esta guerra pode representar uma oportunidade de conclusão do processo de construção de soberania ucraniana, de um Estado ucraniano, pois a Ucrânia dependia da Rússia há vários séculos. Esta guerra pode dar início a uma nova soberania ucraniana.

Se pudesse falar hoje com Vladimir Putin, o que lhe diria?

Isso seria totalmente impossível! Eu nunca falaria com ele!