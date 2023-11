Cinema como "forma de nos vermos ao espelho". Porto/Post/Doc festeja 10 anos em estreia no Batalha

A história e espiritualidade do Batalha

A estreia no Batalha é mesmo o cumprimento de uma vontade do Porto/Post/Doc. Para Dário Oliveira, é especial o festival estar "numa sala pensada para o Cinema".

"Faltava a intimidade, a espiritualidade que a sala que é o Batalha tem, por ter sido, durante tantas décadas, um dos cinemas mais frequentados da cidade. É um motivo de alegria", confessa.

E porque na programação de um festival "nada é coincidência", a sessão de abertura do Porto/Post/Doc, esta sexta-feira, às 21h15, vai ser dedicada ao documentário "Vai no Batalha!", um projeto que acompanhou a restauração do espaço cultural.

O realizador Pedro Lino conta à Renascença que tudo começou em 2018, com um convite de uma produtora francesa que queria um filme dedicado a uma sala de cinema portuguesa histórica para ser emitido no "Canal+".

Como portuense, o artista escolheu o Batalha que ainda estava a ser restaurado, podendo desta forma filmar e acompanhar "toda a obra".

Contudo, o documentário não fala só da reinauguração do Cinema Batalha. É, igualmente, "uma manta de retalhos" que também fala "de toda a história" do espaço, com imagens de arquivo inéditas.

"Houve um trabalho enorme de pesquisa, para além das filmagens que fomos fazendo. Nos arquivos municipais do Porto e em bibliotecas. Junto da família Neves Real, que ainda é dona do Batalha, que abriu o espólio pessoal para usarmos", aponta.

Com tanto material histórico à disposição, Pedro Lino admite que o mais difícel é "cozer todo o filme" e selecionar o que entra na versão final e o que fica de fora.

"Foi um trabalho demorado e complicado", mas que valeu a pena, até porque poder exibir o filme no próprio Batalha "é uma sensação muito boa e especial".

"Tivemos sempre a esperança e a ideia de mostrar o filme dentro do Batalha. É a sala a mostrar o filme sobre a sua própria história", diz o realizador.