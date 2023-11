Tesouros do Museu da Terra Santa em exposição na Fundação Gulbenkian

O legado do Sr. Gulbenkian

Jerusalém, cidade central para as três grandes religiões monoteístas - o Judaísmo, Cristianismo e Islamismo -, foi também lugar de peregrinação da família Gulbenkian e, desde cedo, o colecionador arménio que veio a criar a fundação em Lisboa teve uma relação especial com o lugar sagrado.

O comissário executivo, André Afonso, conservador do Museu Calouste Gulbenkian, conta que Gulbenkian viajou para Jerusalém ainda criança. Foi com os pais que “fez uma primeira peregrinação a Jerusalém, em 1877”. Tinha apenas oito anos.

“Os pais de Gulbenkian ofereceram uma pequena pintura com a iconografia de um Cristo Ressuscitado, que ainda hoje está num local absolutamente central. Na edícula do Santo Sepulcro, portanto, é o espaço onde está propriamente o Sepulcro, dentro da Basílica. A edícula é o espaço mais sagrado, mais fundamental para o cristianismo”, explica.

Segundo André Afonso, essa pintura tem uma inscrição que diz “em memória da dinastia dos Gulbenkian. 1877”. Esta relação do colecionador com a Terra Santa está também nesta exposição que lhe dedica um espaço no final.

Cristão arménio por herança familiar, Calouste Sarkis Gulbenkian manteve sempre esta ligação a Jerusalém ao longo da sua vida, tendo viajado várias vezes para a região.

Mas a exposição tem outra joia. Com honras de abertura, mesmo na entrada, está um livro de Evangelhos que Gulbenkian adquiriu num leilão e que doou ao Patriarcado Arménio de Jerusalém.

Esta foi a última peça a chegar a Lisboa, já com o conflito no Médio Oriente em curso. E implicou uma operação que não foi fácil, como não foi fácil de resto, em 1948 Gulbenkian fazer chegar este livro ao Patriarcado Arménio de Jerusalém.

Já então, “tendo em conta o contexto israelo-árabe que se estava a iniciar nesse mesmo ano, o livro ficou retido durante dois anos, em segurança, no Egito. Depois em 1950 chegou então ao Patriarcado Arménio”, conta André Afonso, que conta que agora foi desenvolvida uma investigação para o localizar e conseguir integrar na exposição.

“Identificámos o livro que tem curiosamente, no final, uma inscrição que foi colocada já em Jerusalém, em arménio, que diz ‘oferta do Honorável Calouste Gulbenkian’”, conta o comissário executivo.

A exposição com as obras-primas do Museu da Terra Santa é oficialmente inaugurada dia 9 de novembro e abre ao público a 10. Poderá ser visitada até dia 26 de fevereiro de 2024, de quarta a sexta-feira, e ao domingo, entre as 10h00 e as 18h00 e ao sábado em horário alargado até às 21h00.