Rafael Gallo: "As histórias de perda instigam-me a escrever"

“Rebentar” é um livro anterior a “Dor Fantasma”. Mas ambos falam da dor. Sente esse diálogo invisível entre os livros?

Esses dois livros, na minha conceção, formam uma espécie de díptico. Tem esse traço comum de lidar com a perda. É uma perda que talvez não seja uma perda do eu, da própria identidade como um todo, mas daquele ponto fundamental dessa identidade.

Tanto o Rómulo, no “Dor Fantasma”, quanto Ângela no “Rebentar” perdem uma parte de si ou da própria vida, mas é justamente aquela parte que demole tudo o resto de quem elas são. Elas não conseguem continuar a serem quem são, embora no caso de “Rebentar”, essa procura é uma história de uma restauração e uma história um pouco mais iluminada do que “Dor Fantasma”.

Essas histórias de perda, muito emocionais, elas me instigam a escrever. Justamente porque são momentos em que você realmente vai mais na essência, ou no âmago daquilo que a pessoa é.

Quando você tira aquilo que é muito fundamental para ela, parece que nesse momento a gente consegue explorar mais a fundo do que essa pessoa é feita. Acho que isso me interessa muito numa história. Descobrir as personagens e também na minha vida pessoal, do que elas são feitas. O que realmente importa para elas? O que é que norteia a vida delas e que se fosse subtraído, o que é que essa pessoa teria?

Claro, que na vida real isso é sempre ruim, mas na ficção é um processo interessante. Todo o esforço para reconstruir, ter que iniciar uma trajetória é muito intenso.

O que mudou para si com o Prémio José Saramago?

Desde o prémio, muita coisa tem acontecido. Eu confesso que me sinto até agora pouco siderado! Eu ainda não sinto que minha vida retomou o pé no chão.

Eu não acho que vá retomar, como era antigamente, porque é como se fosse um novo chão para mim. Mesmo esta conversa agora, ela não existiria se não fosse esse prémio. Mesmo o "Rebentar" que é um livro que não tem uma relação direta com prémio, ele, obviamente, só foi publicado agora em Portugal por causa do prémio.

Só tive a chance de reescrevê-lo como reescrevi, e agora no Brasil também está sendo lançado em simultâneo, uma nova versão do livro, tudo isso se deve ao Prémio Saramago, com certeza!

Não acho que haveria interesse da editora, por exemplo, em refazer o livro como eu quis se não fosse esse prémio. Acho que tudo, provavelmente, daqui em diante, na minha vida, pelo menos o que é da literatura, e talvez muitas outras questões, acho que vai ter um pouco esse traço, esse fio invisível que liga ao Prémio José Saramago.

Quando eu pensar mesmo daqui, 20, 30 ou 40 anos, aconteça o que acontecer, eu vou saber que esse Rebentar, ter chegado em Portugal, ser lido, poder ser discutido aqui, isso foi por conta do Prémio José Saramago. Se houver um próximo livro meu e que ele seja lançado aqui, e que eu, se tudo correr bem, possa ter essas conversas, esses encontros, essas atividades aqui, isso, sem dúvida nenhuma vou poder conectar com o Prémio Saramago.

Vou ter uma espécie de dívida com este prémio para sempre, inclusive pelo que representou para mim como pessoa. Emocionalmente, o facto de ser uma pessoa realizada, de me recuperar como escritor, de me introduzir aqui em Portugal, que é um país onde me sinto tão bem acolhido, acho que vai haver fios invisíveis desse prémio ligados, amarrados, a tudo o que acontece na literatura daqui para frente na minha vida. Eu fico extremamente feliz com isso, na verdade.