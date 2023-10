O que é que dois advogados a jogar às cartas nos podem ensinar sobre Inteligência Artificial?

Carlos Muñoz (CM)

Olá! Eu sou o Carlos Munõz. Costumava liderar o Conselho de Assuntos Regulatórios na Hugging face, uma startup de Machine Learng. Agora, fundei outra startup, chamada Alinia, para a governança de modelos de linguagem de larga escala.

Kai Zenner (KZ)

E eu sou Kai Zenner e trabalho no Parlamento Europeu como conselheiro. Estou muito envolvido nas negociações para o Regulamento da Inteligência Artificial, em que o Carlos é um dos especialistas. De tempos a tempos, ele ajuda-nos no Parlamento e na União Europeia a compreender melhor os modelos de linguagem, modelos de base e muitas outras coisas.

CM: Então vamos jogar um jogo, não é? Eu começo. A inteligência artificial vai roubar-nos os empregos?

KZ: Bem, esta é uma boa pergunta que ouvimos frequentemente. Eu acho que não. Porque, se olharmos para a história da Humanidade, tivemos muitos, muitos períodos em que adotamos novas tecnologias.

Claro que a nossa sociedade vai ter de se adaptar nos próximos anos. Mas, basicamente, sempre que surgiram novas tecnologias, os humanos encontraram novos ou diferentes tipos de empregos. Mas o que eu considero que é mais importante é a capacidade de aprender continuamento e de melhorar as capacidades tecnológicas. Se contarmos nisso, acho que nos sairemos bem.

CM: Ah, sim, sim. Concordo. Concordo.

KZ: Qual é o papel da União Europeia no que toca a governança digital?

CM: Ok, então... Esta é uma pergunta um pouco abrangente. Nos últimos anos, estamos a ver muitas leis, mas também iniciativas políticas da União Europeia para promover uma melhor governança dos mercados digitais e em geral. Esta Lei da Inteligência Artificial é apenas um deles, mas também podíamos falar do Lei de Dados, da Lei de Governança dos Dados, a Lei dos Serviços Digitais e a dos Mercados Digitais... Há um leque de diferentes iniciativas regulamentares que vão empurrar a União Europeia para uma melhor governança digital.

KZ: Talvez só para complementar um pouco... Acho que o que o Carlos está a dizer é muito, muito correto e vai decidir se, basicamente, a Lei da IA vai terminar em sucesso. Este processo requer muito investimento nos equipamentos de implementação e tal. E como Carlos disse, há muitos destes grupos para a Lei dos Dados e para a Lei de Proteção de Dados, para as Tecnologias de Comunicação e de Informação... Eles precisam de trabalhar muito bem juntos. E esperamos que isso esteja a acontecer. Mas é um ponto de interrogação.

CM: Como é que vês o estado atual da transição digital da UE?

KZ: Bem, acho que estamos a progredir, face ao que estava a acontecer há 10 anos. E um dos principais desenvolvimentos é o que os Estados Membros, os governos, acordaram um pouco e já estão a focar-se nas transições digitais. Como sabem, a Comissão colocou esta no top três, no top dois, até, das suas prioridades, e, consequentemente, há finalmente algum investimento. Também estamos a tentar atrair capital de risco enquanto investimos mais em ecossistemas, combinando melhor investigação e empresas. Mas há um longo percurso que a Europa tem de fazer, porque está bastante atrás dos Estados Unidos e da China, diria eu. E se compararmos, por exemplo, o nível de investimento, podemos começar a preocupar-nos. Mas, mais uma vez, penso que já percebemos o que precisamos de fazer e já começamos a dar os primeiros passos positivos.

Por exemplo, no meu país-natal, existem agora cada vez mais pequenos ecossistemas em Munique, em Baden-Vurtemberga, em Berlim e por aí fora.

E podemos ver realmente muitas coisas interessantes, especialmente com o envolvimento das start-ups.

CM: Sim, eu concordo totalmente com ele. Penso que em Espanha estamos a presenciar o mesmo fenómeno que está a acontecer noutros países ao mesmo tempo. Por exemplo, em França, o governo está a investir fortemente em promover o ecossistema das start-ups de Inteligência Artificial. Um dos melhores exemplos é a Mistral, que é uma start-up de IA gigante que se preocupa com o desenvolvimento de modelos de linguagem em larga escala. Na Alemanha, por exemplo, também temos a Aleph Alpha. Há uma série de pequenas promessas que que vão basicamente desenvolver no futuro.

KZ: A primeira versão do Regulamento para a Inteligência Artificial é de abril 2021. O documento considera todos os desenvolvimentos que aconteceram desde então?

CM: Uau! Esta é uma pergunta para o nosso discurso. Eu penso que sim. Desde que a primeira versão foi publicada, em abril de 2021, houve uma série de diferentes mudanças e modificações, principalmente decorrentes do processo legislativo que está na fase final, como o Kai provavelmente nos vai dizer. Este é basicamente o trílogo o os estágios finais do trílogo. Portanto sim, muitas mudanças estão a acontecer até neste momento, não é?

KZ: A IA generativa é uma das coisas que não estava no radar da comissão quando a primeira versão do documento foi escrita. Agora, no Parlamento, estamos a tentar corrigir isso. E uma coisa importante sobre a Lei da IA é que há várias maneiras e fazer pequenas mudanças e ajustes. Por exemplo, numa lista de vários sistemas de inteligência artificial, seria bastante fácil para a Comissão adicionar uma nova categoria, caso surja alguma tecnologia mais arriscada. É por isso que o que o Carlos estava a dizer é verdade. Penso que, no final, a Lei da IA consegue gerir todos os desenvolvimentos.

CM: Sim, concordo. Ok. A inteligência artificial tem gerado debates sobre direitos de autor. Pode o regulamento resolver isto sozinho? Esta é boa.

KZ: Vamos só dizer que as opiniões dentro do Parlamento e da União Europeia sobre esta questão são muito, muito, muito diferentes e que, na minha opinião - que é só minha porque o meu chefe tem uma opinião ligeiramente diferente -, os direitos de autor deviam ser tratados com a diretiva dos direitos de autor que já existe, ainda que, na minha opinião, ela deva ser atualizada. Não sou grande fã de acrescentar mais palavras sobre direitos de autor no Regulamento da IA. Acho que isso levaria a alguma confusão e a alguma incerteza. E também tem de haver uma avaliação de impacto. Não vamos decidir algo demasiado rapidamente, sem termos provas e consultadoria primeiro.

Portanto, honestamente, o que eu espero é que seja suficiente fazer referência a textos de Data Mining (Prospeção de Dados), ao IV Artigo dos direitos de autor e talvez um ou dois anos depois da próxima eleição, ajustar o texto neste aspeto, se for necessário. O que este regulamento vai fazer de certeza, além do que já disse, é ter uma frase ou alguns parágrafos sobre IA generativa e as questões de direitos de autor. Mais uma vez, pode ser apenas uma referência para a diretiva. Outra coisa que vamos ter, que também está ligado a esta questão dos direitos de autor, é, provavelmente, uma obrigação para colocar uma etiqueta em conteúdos gerados artificialmente. Mas sim, é uma questão muito complicada sobre a qual não há uma opinião clara na UE.

CM: Eu concordo completamente contigo. Atualmente, há duas maneiras de lidar com direitos de autor e com o resultado de uma IA generativa, em que há diretos de autor pré-existentes. Creio que, como falaste, a transparência e, no Artigo 52 (“Obrigações de Transparência para Fornecedores e Utilizadores de Certos Sistemas de IA”) sobre a transparência e declarar que uma imagem é gerada artificialmente, é apenas um dos exemplos. O outro é colaboração através de regulamentação com quem desenvolve sistemas de LLM onde se podem identificar violações de direitos de autor.

KZ: É possível assegura que a regulamentação protege pessoas e empresas da mesma maneira?

CM: Ok, sim. Eu diria que este é um dos maiores desafios e o principal objetivo de todas as regulamentações, especialmente dentro da União Europeia. Porque, no final, este é o tipo de desafio que pode criar um equilíbrio entre promover a inovação na esfera da IA, mas, ao mesmo tempo, claro, salvaguardando os direitos fundamentais dos indivíduos, especificamente dento da UE. Portanto, eu penso que este é um grande desafio. Podemos voltar atrás neste debate de que a IA tem muito potencial, mas que pode, ao mesmo tempo, levar a situações nocivas para indivíduos e para os seus direitos fundamentais. Há sempre este debate...