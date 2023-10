Como a água interliga objetos, territórios e povos. Arranca esta quinta-feira a Porto Design Biennal 2023

As ligações fundamentais da água

É também esse o intuito da exposição do próprio curador-geral do evento. O trabalho "Petrichor, O Cheiro da Chuva", é inaugurado esta quinta-feira às 16h00, na Casa do Design, em Matosinhos.

Em visita antecipada, o autor diz à Renascença que se trata "de um mini-roteiro" de todo o trabalho de pesquisa que realizou para a Biennal.

Fernando Brízio incluiu na exposição alguns dos elementos que também usou para construir o texto que serviu de base para a curadoria da edição deste ano.



"Não me interessava só recolher informação que tivesse a ver com palavras e texto. Interessava-me também informação que tivesse a ver com soluções e sistemas", refere.

A expressão "Petrichor" (petricor em português), vem do grego e refere-se ao cheiro que é produzido quando gotas de água entram em contacto com solo seco. Este contraste entre o solo árido e a água que o volta a fertilizar serve de lançamento para uma exposição que pretende demonstra as diversas utilidades da água.

O propósito do trabalho de Fernando Brízio é "sublinhar a ubiquidade da água, a sua presença e circulação, enquanto elemento fulcral de ligação entre todas as coisas".

É, por isso, possível encontrar na Casa do Design um conjunto de objetos que, à partida, não têm ligação entre si, até que se identifica a presença da água no seu propósito. Há canoas, pedaços de lã que pretendem alertar para a desvalorização e ameaça de raças de ovelha, algumas delas pertas da extinção, em Portugal, equipamento submarítimo e até o célebre registo em vídeo de Marcelo Rebelo de Sousa, na altura candidato à autarquia de Lisboa, em 1989, a mergulhar no rio Tejo para falar da poluição do mesmo, acabando por apanhar hepatite B.

"Há uma intenção divertida, mas também está aqui porque o Presidente da República está a fazer uma avaliação da água e dos danos que foram feitos", esclarece o curador-geral da Biennal.