Uma mina à superfície na capital

A dureza da mina em palco

Florinda Sousa , de 82 anos, adorou a ideia desde o início. "Não me custou muito fazer porque eu já estava habituada. Eu ando há 30 anos no centro de convívio e já tinha ajudado a fazer 3 peças de teatro: 'O Auto da Barca do Inferno', 'Excomungada' e ainda outra que não me lembra qual era". Diz que foi chamada porque souberam que também tinha andado nas minas. Foram 8 anos "no carvão e na lama" e os tempos duros da mina não saem da memória de quem lá passou. No Inverno, a chuva entrava pela cabeça e saía pelos pés. No Verão tinham que fazer um quilómetro para beber um pouco de água.

"Quando o caneco da água chegava, o capataz - e naquele tempo era uma 'capataza' - sentava-se em cima do caneco e lavava primeiro as uvas dela para dentro do caneco - há de estar aí no palco uma caneca de amostra pequenina", conta Florinda numa pausa dos ensaios finais. "Davam meia caneca de água para cada um. E assim continuávamos na mesma, com sede".

Quem desce a Lisboa para os espetáculos até Domingo na Culturgest, quer mostrar a dureza do trabalho a que eram sujeitos. Serafim repete a palavra escravidão, lembra os "malteses" ( forasteiros) que vinham trabalhar na mina. " Quando a mina abriu não havia trabalho. Veio gente de todo o lado, Paredes, Famalicão, Penafiel. Ao fim-de-semana iam a casa e traziam mantimentos para a semana toda. Naqueles desgraçados todos, vinham mulheres pedir uma malguinha de sopa. A minha mãe já sabia quantas pessoas podiam levar uma malga, porque éramos doze. Dava-lhes sempre uma malguinha de sopa e um bocadinho de pão", recorda Serafim de 73 anos, que um dia largou a mina por receio pela própria vida.