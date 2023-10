Prémios Nobel. A espera para ser laureado nunca foi tão grande

O que explica tanto tempo para dar um Nobel?

Quando o Nobel foi criado, era habitual os vencedores terem menos de 40 anos e o seu trabalho ser reconhecido poucos anos depois de publicado. No entanto, o tempo entre a investigação e o reconhecimento tem vindo a alargar-se ao longo dos anos.

O que explica isto? Talvez o número crescente de avanços científicos a cada ano, que faz com que o prémio não acompanhe as pessoas que merecem ser reconhecidas, ou o caso de trabalhos que apenas são reconhecidos décadas depois de terem sido publicados.

No entanto, este pode ser também um sinal de que existe cada vez menos “ciência disruptiva”, alerta a Nature, o que leva a Real Academia Sueca a olhar mais para o passado.

O número de descobertas que mudam o paradigma de um campo da ciência são cada vez menos, mas quando existem, são reconhecidas rapidamente.

Em 2020, Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna foram laureadas com o Nobel da Química apenas oito anos depois do desenvolvimento do sistema CRISPR–Cas9, uma técnica revolucionária de edição genética, e que dá esperança aos inventores das vacinas mRNA usadas durante a pandemia da Covid-19.

No entanto, se esta diferença de tempo entre descoberta e reconhecimento continuar a aumentar, cientistas podem ver-se privados do prémio devido à regra do Comité do Nobel de banir reconhecimentos póstumos.

O primeiro prémio a ser atribuído será o da Medicina e Fisiologia, na segunda-feira. Ao longo da semana serão ainda divulgados os laureados com o Nobel da Física (na terça), da Química (na quarta-feira), da Literatura (na quinta-feira) e da Paz (na sexta-feira). O último prémio, das Ciências Económicas, é divulgada para 9 de outubro.

Todas as categorias serão anunciadas em Estocolmo, Suécia, exceto o Nobel da Paz que, como habitualmente, será atribuído pelo Comité Nobel Norueguês e terá como cenário o Instituto Nobel Norueguês, em Oslo, e pelo segundo ano com a Europa em guerra.