Salvador Sobral. Porque canto?

Um almofariz, a mesa da sala ou mesmo as cadeiras, tudo serviu de percussão no novo disco de Salvador Sobral. “Timbre” é o álbum que chega ao mercado esta sexta-feira, 29 de setembro, onde o músico explora uma nova forma de trabalhar e onde interpreta uma música “autobiográfica” onde explica “Porque Canto”.

Em entrevista à Renascença, o músico, que tem concertos marcados para 27 de outubro, no CCB, e a 15 de novembro, na Casa da Música, admite que “a indústria da música está cheia de coisas tóxicas”. Salvador Sobral explica, contudo, que teve de “jogar o jogo” dos “likes” nas redes sociais e que agora se sente mais “em paz” com a máquina da indústria.

Sobre o disco “mais focado na voz”, em que canta em várias línguas, Salvador Sobral indica que nasceu da sua vontade de “experimentar uma abordagem mais pop”, explorar sonoridades improváveis na percussão e o seu timbre, aquilo que diz o “distingue de outros cantores”.

“Timbre”, o novo disco, em que difere dos álbuns anteriores e como foi o processo de construção do disco?

O processo de criação do disco foi completamente diferente dos outros. Estou sempre à procura e, acho que que a maioria dos artistas são assim, não é? Fazem um disco e depois, no disco seguinte, já querem fazer outro processo, outras canções, outra maneira de trabalhar, sempre na procura. Se um dia encontrarmos, é porque já não vale a pena continuar!

Quero estar sempre na procura, explorar ideias novas, maneiras novas de fazer música e de gravar música. Essa foi a proposta, já que o último disco e, todos os outros discos que eu fiz até hoje, foram gravados em estúdio, com toda a gente mesma sala, numa filosofia mais repentista do Jazz, da improvisação e da liberdade de tocarmos todos ao mesmo tempo e fazemos dois ou três takes e o que fica melhor, é o que vai para o disco, com tudo o que isso tem de bom. A improvisação traz coisas belíssimas, mas às vezes aconteceram erros e estão no disco!

Nesse sentido, este "Timbre" é diferente, é mais um algum de estúdio?

Queríamos fazer uma coisa diferente, com mais espaço e mais focado na voz e no timbre. Queríamos experimentar uma abordagem mais Pop. Gravar instrumento, por instrumento, em dias diferentes, sítios diferentes, para termos tempo. Eu tinha tanto tempo para gravar este disco que queria fazer as coisas com muita calma. Quis experimentar gravar primeiro a guitarra, experimentar matizes diferentes, timbres diferentes da guitarra. Experimentar percussões em casa.

Que tipo de percussões domésticas são essas?

Temos muitas percussões artesanais! Temos um almofariz, temos a mesa da minha sala, algumas cadeiras! Estávamos nessa procura do som, dos timbres distintos que a vida tem e só depois, no final de tudo, gravámos as vozes com calma. Eu nunca o tinha feito, porque gravava com toda a gente, e de repente, ter tempo para gravar vozes, fazer muitos testes, explorar notas difíceis que que às vezes eu poderia não fazer, porque aquilo estava sempre a contar, experimentar técnicas novas vocais, experimentar até abordagens de interpretação do ponto de vista dramático e da encenação diferentes. Foi muito bom ter este tempo para explorar sons, timbres e texturas.

Recordo-me numa entrevista que deu à Renascença quando lançou "bpm" dizer que era "um artesão do som". Mantei essa ideia? Em "Timbre" como explora isso?

O que aconteceu no disco anterior é que havia efetivamente esta procura tímbrica e de cores distintas, mas acho que talvez tenhamos pecado por fazer demasiado, e por querer fazer muita coisa. Sinto que o disco ficou talvez muito denso. Isso é típico! Quando uma pessoa fala do ex-namorado, ex-namorada e diz não, porque estas coisas não estavam bem na relação, mas quando está na relação, estava a sentir que era a melhor relação do mundo, não é?!

Eu tenho isso com os discos! Quando eu fiz o "bpm" sentia que era um bom disco. Depois quando saiu o disco comecei a não gostar dele, e a sentir que era muito denso, muita informação, toda a gente a tocar ao mesmo tempo, pouco espaço. São coisas que eu só me apercebi depois. Nesse sentido, neste disco há outra procura. Tem um bocadinho mais de espaço de respiração.

Mais liberdade criativa?

Sim! Sinto que há mais espaço para mim, para a voz, por isso também o timbre que eu acho que é o que me distingue de outros cantores. É o meu timbre, não é?! Então queria que o meu timbre fosse o protagonista neste disco. E não tanto que fossemos todos músicos a tocar ao mesmo tempo e a dar ideias constantemente. Queria que fosse uma coisa mais focada na voz.