Leonor Teles ficou sem casa quando rodou "Baan", um filme sobre casas e lugares emocionais

Foi um processo longo de filmagens?

Estivemos dois anos à espera para poder filmar. Um processo que, se calhar demoraria três anos, acabou por demorar seis anos. Acho que a nível da própria realização do filme, da filmagem e da conclusão do filme foi também, pessoalmente para mim, muito difícil, porque demorou muito tempo e era sempre necessário esperar mais uns meses.

Isso alterou o filme?

Todo esse processo na construção do filme acaba por modificar o próprio filme. O filme teve de evoluir connosco. Aquilo que se calhar era a nossa ideia no ponto de partida, quando comecei a pensar no filme em 2017, não é de todo a ideia que é hoje em 2023, quando o filme estreia.

Mas o filme estreia numa altura em que, de facto, as questões das casas e da habitação tornaram-se diárias no debate político. É uma dificuldade para os jovens como a Leonor Teles, encontrar casa?

Sim. Acho que isto ainda vai mais longe do que isso, porque eu, durante a rodagem do filme fiquei sem casa, e não consegui encontrar outro sítio. Só muito recentemente é que consegui arranjar uma casa. Então acabei por estar quase um ano e meio sem casa e, ao mesmo tempo, estava a filmar e a trabalhar no filme. Então todas essas complicações também estavam muito presentes dentro da minha cabeça.