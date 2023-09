Falta de dinheiro e tempo são barreiras ao consumo cultural, indica estudo

“O estudo deixa bastante claro que as duas grandes barreiras ao consumo cultural e artístico são a falta de tempo e a falta de dinheiro”, pode ler-se no estudo de públicos “O Consumo Cultural e Artístico na Região de Lisboa” divulgado esta quinta-feira no Centro Cultural de Belém (CCB).

Coordenado por Miguel Fernandes para o CCB, o trabalho revela que 73% dos inquiridos, quando questionados sobre o que os impede de consumir cultura, referem a falta de dinheiro. Já 63% apontam a falta de tempo. Os dados reunidos indicam ainda que a obstáculo financeiro é “transversal a todos os segmentos etários”, embora afeta mais a geração mais nova.

Apesar das barreiras levantadas, 54% dos inquiridos dizem que gostavam de ir mais vezes a espaços e eventos de cultura e 23% confirmam que vão as vezes que gostam de ir. Já sobre os hábitos de consumo este estudo, que abrange público que vive na Grande Lisboa, mas também cerca de 13,5% de público que “vivendo fora da zona, nele assiste a eventos culturais e artísticos”, indica que em média, por ano, os inquiridos assistem a 6,3 eventos.

Segundo o estudo realizado pela empresa Return on Ideas, “existem dois segmentos médios de maior expressão, com 33% dos indivíduos que assistiram entre dois a três, e 38% que assistiram entre quatro e nove” eventos culturais e artísticos.

“A frequência de visitas a eventos culturais e artísticos ganha mais expressão com o avançar da idade. Entre as faixas mais jovens, a média é claramente abaixo da média da amostra”, pode ler-se no estudo.

Quanto à tipologia de consumo de eventos percebe-se que o cinema, as visitas a museus e a música lideram as preferências. São casos de “máxima acessibilidade no tempo e no espaço”, refere o estudo, que indica que 74% dos inquiridos apontam o cinema e 58% as visitas a museus. Em ambos os casos são considerados eventos com “preço médio relativamente baixo, que exigem pouco planeamento”.

A música é considerada o “território artístico mais democrático”. “49% dos inquiridos foram a um concerto de música pop ou rock, 29% a um festival de música e 23% a um concerto de música portuguesa”, revela o estudo de públicos.

Os espetáculos de teatro são frequentados por 40% da amostra, já a dança e bailado por 16%, a música clássica por 14% e a ópera por apenas 5%. Questionados sobre os espaços culturais, a maioria, 39% aponta o Altice Arena como um dos palcos dominantes, seguido de espaços culturais multidisciplinares como a Fundação Calouste Gulbenkian (25%), o Centro Cultural de Belém (22%), Campo Pequeno (22%) e o Coliseu dos Recreios (19%).

Pandemia alterou hábitos e diminuiu consumo cultural

O período em que foi realizado o estudo, de 23 de agosto a 27 de setembro de 2022, situa-se ainda na franja da pandemia de Covid-19 e dos seus efeitos. “Acelerados pela pandemia”, diz o estudo, houve uma “recriação de quotidianos” e uma “redefinição da relação com a Cultura e Arte, e do seu consumo”.

Ao que conclui o estudo, o consumo cultural baixou. 39% dos inquiridos confirmam que têm diminuído os seus hábitos de consumo de produtos culturais. Por oposição, 26% indicam que até tem aumentado o tempo dedicado à cultura e 30% revelam que tem permanecido estável.

Curiosamente, são os mais jovens “o segmento em que é mais expressiva a tendência de aumento do consumo” de conteúdos culturais, escreve o estudo, sendo os mais velhos, na faixa com idades superiores aos 65 anos, aqueles onde os hábitos mais decaíram.

No que toca a ocupação de tempos livres a pandemia também voltou o público mais para dentro de casa. “85% afirma ver filmes, séries e documentários com muita ou alguma frequência. 55% afirmam-no relativamente à leitura de livros, que enunciam como uma paixão que os preenche. Para 86%, ouvir música é uma atividade vivida como uma espécie de experiência em modo ‘always-on’”, descreve o estudo.

Assim concluiu-se que os serviços de ‘streaming’, as redes sociais e a internet vieram ocupar lugar central na ocupação de tempo livre destes consumidores que ainda assim, veem na cultura uma fonte de conhecimento. 54% dizem mesmo que o consumo cultural e artístico enriquece.

Apenas para “um segmento mais reduzido (17%) configura um estilo de vida, um modo de existir e de olhar o mundo”, descreve o estudo agora apresentado. Para 13%, a arte é uma fonte de entretenimento e inspiração.

Questionados sobre a sua relação com cada uma das artes, os inquiridos revelam uma grande proximidade com a literatura. 72% falam mesmo em paixão pelos livros, 72% pela fotografia, 66% pela música, 46% pela dança, 44% pela arquitetura e pintura e 38% pelo cinema.