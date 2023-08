A cantora de rua chilena que Alfama adotou. "Apaixonei-me terrivelmente" por Lisboa

Ressoam as sete badaladas no sino da igreja de São Miguel. Fabíola, que depois da atuação na escadaria foi à casa da amiga para descansar, chega agora ao “Vossa Lisboa”. À porta tem Constança Casquilho a dar-lhe as boas-vindas. Há tempo para um beijinho e um abraço antes de entrar e preparar o espetáculo.

A hora de jantar aproxima-se, os primeiros clientes começam a entrar e ainda Fabíola está a posicionar-se no estratégico espaço existente entre o balcão e a dúzia de mesas que compõem a sala. Após a guitarra afinada, os ritmos latino-americanos começam a inundar a sala. As mesas, outrora vazias, começam a ser poucas para tanta gente que era atraída pela música de Fabíola. Tal como na escadaria, também aqui são os ingleses, os franceses, os italianos e os espanhóis que mais tomam conta do espaço.

“O meu reportório é bom para os negócios, são músicas populares e clássicas que atraem gente com maior poder financeiro”, confessa a cantora, enquanto faz uma pausa de 10 minutos para comer o bacalhau com grão que Constança tinha preparado. Dá um último gole no copo de vinho e volta à atuação.

A noite cai e se, ao início, o ambiente era mais calmo e tímido, por esta altura existe um público muito mais participativo, que canta, bate palmas e fica em êxtase enquanto espera pela comida. Os copos de vinho esvaziam-se, ouvem-se os “bravos” vindos da mesa de italianos, visivelmente emocionados, após Fabíola tocar “Besame Mucho” de Consuelo Velázquez. Até Constança se deixa levar pela energia, começa a dar uns passos de dança enquanto serve a comida aos clientes. “É um ambiente diferente da rua, num contexto diferente, as pessoas estão a jantar. O silêncio é difícil de se obter, mas a minha emoção e a de quem ouve continua a ser a mesma”, declara Fabíola.

São 21h30, apagam-se as luzes, a cantora aproxima-se das mesas, Fabíola começa a cantar os primeiros versos de “Piensa en mi”, de Luz Casal. Os turistas que passam na rua e os vizinhos, que vêm esticar as pernas depois do jantar, param e perguntam a Constança quem está a cantar. A hora de fecho do restaurante aproxima-se, mas ainda há tempo para mais duas músicas. A noite atinge o clímax, os acordes inconfundíveis de “Guantanamera” e de “La bamba” levam o público ao delírio, sem ser necessário Fabíola abrir a boca. Em coro começam a cantar os versos iniciais das canções e os clientes na mesa exterior do restaurante interrompem o jantar e a taça de vinho para começarem a dançar no meio da calçada de São Vicente.

É agora hora de Fabíola voltar a arrumar a viola no saco, mas não sem antes fazer um último agradecimento ao público e tirar fotos com os novos fãs que fez nessa noite. “Uma noite verdadeiramente mágica, já venho tocar ao “Vossa Lisboa” há algum tempo e nunca me tinha acontecido nada assim, é como se o universo estivesse a conspirar”, comenta a cantora.