Agosto começa com uma super-lua. Veja as imagens

O mês de agosto arrancou com uma super-lua nos céus de todo o mundo.

É a segunda deste ano e o fenómeno podem ser visto novamente a 31 de agosto.

Na noite desta terça-feira, a Lua estará a uma distância de aproximadamente 357.530 quilómetros da Terra



De acordo com a agência espacial norte-americana NASA, as super-luas acontecem quando "a órbita da Lua está mais próxima da Terra, ao mesmo tempo em que a Lua está cheia"

"Quando uma lua cheia aparece no perigeu, ela é ligeiramente mais brilhante e maior do que uma lua cheia normal e é aí que temos uma super-lua. No seu ponto mais próximo, a lua cheia parece cerca de 17% maior e 30% mais brilhante do que as outras luas ao longo do ano", explica a NASA

Estas são algumas das imagens da super-lua ao redor do mundo