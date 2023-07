Da favela para a JMJ. A orquestra que quer "transformar a dor em esperança para crianças"

Apesar de apenas ter sido fundada em 2010, a história da Orquestra Maré do Amanhã começa em 1999, quando o maestro português Armando Prazeres, radicado no Brasil, foi sequestrado no bairro das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, e assassinado.



Transformando a mágoa e a dor em esperança e “o luto em luta”, foi ali – naquela que é uma das regiões mais violentas do Brasil – que Carlos Eduardo Prazeres, filho do maestro português, decidiu fundar a orquestra, não só levando a música clássica à favela, mas também ajudando vários jovens a fugir a uma realidade de crime e violência.

Formado em jornalismo e sem formação musical, Carlos Eduardo Prazeres tinha-se juntado ao pai na Orquestra Petrobras Sinfónica, criada em 1987, com o objetivo de fazer a música clássica chegar a todos, incluindo às favelas.

Quando esse sonho desapareceu, após a morte do pai, tentou manter a orquestra no rumo que tinham definido. Contudo, os maestros que vieram depois não partilhavam a mesma missão social e Carlos Eduardo Prazeres acabou por ser “expulso” da orquestra que coordenou com o pai durante 15 anos.

“Os maestros que vieram depois dele não tinham essa mesma ‘pegada social’, queriam que a orquestra fosse tocar nos teatros, que tocasse para as elites”, conta Carlos Eduardo Prazeres à Renascença.

Virada a página para dar uma oportunidade às crianças, foi precisamente no Complexo da Maré onde decidiu fazer renascer o sonho do pai, há 13 anos.

Desde então, este projeto social, que começou com apenas 26 alunos, já conta com mais de 4.200 crianças, sendo que 3.700 estão em "pré-escolas".

“Pensei: ‘o que é que eu faço da minha vida?’ Depois, a idade com que eu estava, 47 anos, já não tinha mais como voltar ao jornalismo.”

“Resolvi criar um projeto, não só que levasse música às favelas, mas que formasse músicos, porque eu não era músico, precisava de começar do zero. E escolhi a Maré. Porquê a Maré? Porque no meu coração seria uma forma de fechar o ciclo”, descreve, relembrando que foi naquele local onde encontraram o carro do maestro Armando Prazeres e que a polícia apurou que o assassino viveria ali.

“Vou tentar transformar aquela região num lugar de paz, para poder manter a memória do meu pai viva e fazer um projeto que seja interessante. Sei que ele vai ficar super orgulhoso e feliz. E começamos a fazer essa orquestra no local onde o assassino dele moraria. A partir de uma dor, conseguimos trazer esperança para as crianças.”

"Vou transformar-vos e vocês vão transformar a Maré"



Atualmente, o projeto já conta também com 12 professores e tem uma equipa de produção e um edifício próprios.

“Temos uma verba consistente que a Galp nos dá, a Petrogal, que nos permite manter essa orquestra viva. E hoje estamos já a mudar a vida de 4.000 crianças. Todas as crianças matriculadas numa pré-escola no Complexo da Maré têm aulas com professores, que são os meninos que estão aqui em Lisboa para se apresentar.”

Segundo conta o fundador, começam a ensinar crianças de quatro a seis anos. Depois, já mais crescidas, vão para duas escolas onde há orquestras infantis e instrumentos e, consoante o seu talento, vão fazendo o seu percurso até chegarem à escola profissional A Maré do Amanhã.

“Vamos formando e hoje eles são monitores e multiplicadores dentro da Maré. Fazem com que a coisa aconteça dentro da comunidade.”

Estes jovens dão agora aulas às crianças da pré-primária, mostrando às gerações mais novas que a mudança é possível.

É com a ajuda da orquestra que muitos destes jovens têm oportunidade de prosseguir os seus estudos e chegam até a estudar na faculdade. A orquestra apoia-os através de uma bolsa no valor de um salário mínimo, bolsas de estudo em escolas particulares, aulas particulares de instrumentos e apoio psicossocial.

“Eles não tinham uma perspetiva maior, não sonhavam alto. Se deres oportunidade [às pessoas das favelas], vais encontrar desde jogadores de futebol a cientistas, porque são pessoas como outras quaisquer, só não têm condições de lutar pelas mesmas oportunidades. Só isso. Na favela, o que acontece é que essas crianças não têm oportunidades. Ninguém lhes vai dar a oportunidade de mudar de vida.”

Segundo conta, uma das primeiras coisas que disse aos jovens foi: “Não esperem que eu vá transformar a Maré. Eu não moro na Maré. Eu vou transformar-vos a vocês e vocês vão transformar a Maré. São vocês que têm de mudar aquele local.”

Uma orquestra para sempre ligada a Portugal