SOL. "Houve alturas em que era impensável ir ao dentista"

Aníbal confessa mesmo que tem pena que o seu outro filho não possa aceder aos serviços do SOL. “Moramos na margem sul, no concelho do Seixal, mas o Francisco estuda em Lisboa, daí estar enquadrado na abrangência do SOL. Se eu pudesse, concorria com o meu outro filho para aqui também. A qualidade é superior e nós estamos encantados”, diz.

Francisco afirma que a correção dos dentes ajudou-o também a melhorar o desempenho. “Agora vai ser mais fácil, a questão da embocadura, não vou precisar de mexer tanto a boca”, adiantando que agora tem mais cuidados de saúde oral, como o uso do fio dentário.

Com a criação da clínica, a Santa Casa traçou o objetivo de reduzir, pelo menos, em 60% a prevalência da cárie dentária até 2025 no concelho de Lisboa.