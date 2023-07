A coerência das histórias na obra de Paula Rego em exposição

Avançar a cada sala da Casa das Histórias é percorrer a longa vida criativa de Paula Rego de forma cronológica. A exposição, que é inaugurada esta quinta-feira e que ficará patente até 31 de março de 2024, reúne quase uma centena de trabalhos da artista que morreu há mais de um ano.

Através da mostra “Paula Rego: Mudam-se as histórias, mudam-se os estilos” o público poderá perceber como ao longo dos anos, a artista foi explorando diferentes técnicas e processos criativos, mas manteve sempre a coerência de retratar histórias.

Comissariada por Catarina Alfaro, a exposição revela também ao público muitas obras que até aqui estiveram escondidas em coleções privadas. A diretora da Casa das Histórias, que com a Fundação D. Luís I e a Câmara Municipal de Cascais organiza esta exposição, indica ao Ensaio Geral da Renascença que “o que se pretende que seja mais evidente nesta exposição é a evolução estilística, em termos de técnica”.

Paula Rego explorou, ao longo dos 57 anos de trabalho, processos diferentes. Desde o pastel, ao lápis de cera, passando pelos óleos, colagens e até tapeçaria, Paula Rego foi sempre usando vários suportes. Mas houve algo que se manteve constante, desde os primeiros trabalhos que foram as histórias.

Na exposição percebermos ao longo do seu percurso artístico várias histórias. Catarina Alfaro elenca algumas: “Contos tradicionais portugueses, contos de fadas, as histórias que, por exemplo, ela viu nos filmes de Walt Disney ou histórias do teatro como do grande dramaturgo inglês Martin McDonald”.