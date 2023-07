Palavras para um lugar. "Só à terceira vez consegui atravessar o mar e chegar a Espanha"

Com 21 anos, natural da Guiné-Bissau, frequenta o segundo ano do curso de Educação Social no Instituto Superior de Lisboa e Vale do Tejo. Ativista na luta pelos direitos humanos e pela promoção da inclusão social, é acompanhada desde janeiro do ano passado e ao podcast contou a sua história, marcada pela mutilação genital feminina.

Sei como é difícil sair do tal ritual. Como pessoa que passou por isso, consigo compreender que não é correto e que não quero fazer isso com ninguém

“Obviamente que sou contra a mutilação genital feminina, e se me perguntarem se vou fazer isso aos meus filhos, digo ‘nunca’, mas não julgo quem o faz”, conta, explicando que, apesar de ser crime, o ato é ainda é prática usual no país.

Aua veio para Portugal com 15 anos para viver com o pai. Hoje, tem como objetivo criar uma casa onde vivam idosos e crianças.