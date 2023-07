Curtas Vila do Conde. O Sub-Consciente de João Gonzalez exposto no festival que o viu crescer

A curta-metragem "Ice Merchants" correu o mundo e colocou em foco a indústria de animação portuguesa, culminando numa nomeação para os Óscares da Academia de Cinema norte-americana.

No centro deste furacão mediático que capturou a imaginação de muitos espectadores, quer em Portugal quer no exterior, esteve João Gonzalez. O realizador português conquistou Cannes e ficou com um convite para pertencer à Academia norte-americana. Agora, no final da euforia, regressa à casa de partida.

A 31.ª edição do Curtas Vila do Conde, que arrancou este fim de semana, conta com um toque especial do artista. Em conversa com a Renascença, João Gonzalez revela que "desde o ano passado" havia interesse em haver uma colaboração com o festival.

"É muito simbólico para mim, porque não só a minha família é de Vila do Conde, este foi o local em que comecei a ver curtas-metragens", refere.

O realizador português acrescenta que esta colaboração acaba por ser "um sentimento de círculo fechado", até porque, em anos anteriores, já tinha estado, enquanto artista concorrente, por trabalhos anteriores.

Agora, "é completamente diferente", assumindo o desafio de contribuir para a programação de um dos festivais de Cinema mais importantes do norte do país.