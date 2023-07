Casa do Impacto. ​“É um desafio criar uma startup de transformação social”

É nas traseiras do Convento de São Pedro de Alcântara que encontramos a Casa do Impacto, a barriga que carrega alguns dos projetos de inovação social - startups, empresas e organizações públicas - da qual a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa é mãe.

Depois de passarmos pelos corredores labirínticos do edifício encontramos Francisca Veloso, a diretora de produto e design da Ubbu, que confessa à Renascença que “ainda se perde um bocadinho”.

Focada no ensino de programação para crianças e adolescentes, a empresa foi uma das primeiras a chamar lar à Casa do Impacto. Fundada em 2015, a empresa tem agora 15 pessoas e foi responsável por proporcionar aulas a 100 mil crianças de 20 países diferentes.

“Estamos a informar e a ensinar as crianças a ter as skills necessárias para as profissões do futuro. Não sabemos quais vão ser as profissões do futuro. Na sala de aula, entre ligar o computador ou colocar uma palavra-passe, tudo é novidade”, diz ao podcast Dar Voz às Causas.

Em Portugal, através de acordos com municípios, a Ubbu chegou a 330 agrupamentos escolares e a 45 mil crianças com idades entre os 6 e 13 anos.

Aqui, o objetivo é dar literacia computacional às crianças através de jogos, seja a encontrar as teclas do computador, a ensinar a linguagem de código através de jogos com personagens.

E este caminho é feito também em parceria com outras empresas e startups da Casa do Impacto, como é o caso da Maze. “Só estarmos aqui todos no mesmo espaço acaba numa aproximação entre vários projetos”, afirma Francisca Veloso.