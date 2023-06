Um recluso e um polícia. Podcast junta “dois olhares” (quase) sempre opostos

“É uma excelente iniciativa e é obviamente uma boa prática, que será recomendada aos vários comandos que sigam ou pelo menos que se inspirem neste projeto, que é louvável”, diz Magina da Silva.

Sobre a Polícia de Segurança Pública, o diretor nacional lembra que “cada um tem a sua função dentro da nossa sociedade e o da PSP é garantir o cumprimento da lei, a paz social e a prevenção criminal e repressão criminal quando os crimes são cometidos”.

“Queremos fazer pontes em vez de muros e queremos reatar o contacto, mesmo com as pessoas que são alvo da nossa ação”, sublinha.

Ver o outro com... "outro olhar”



Quase longe dos muros e próximo de uma ponte com a Polícia e com o próprio futuro, João Gil assume a surpresa que é, agora, ver o projeto a ser apresentado.

“Quando me inscrevi no podcast 'Dois Olhares', nunca pensei que tivesse esta dimensão”, assume.

Depois de longas conversas e gravações, agora, a perceção sobre as forças policiais transformou-se. “Eu vejo a polícia como pessoas boas. Muitas vezes as pessoas do bairro têm o estigma de 'é polícia, é mau, devemos fazer mal'", diz João Gil.

Para o jovem, "algumas pessoas da sociedade civil nunca vão compreender o lado da polícia, tanto como a polícia nunca vai entender porque é que estas pessoas não se deixam deter e porque é que reagem tão mal, por vezes com pancadaria e com toda a força que têm. Eu consegui compreender”.

Também a transformação aconteceu em André Antunes, comissário da PSP e igualmente protagonista do “Dois Olhares”. “No fundo tudo conflui na capacidade de parar, pensar, sairmos um pouco de nós próprios para que daí, com o mínimo de opacidade possível, consigamos de facto ver sem os nossos olhos, mas sim com o outro olhar”.

Se um recluso me bater à porta para pedir emprego, como é que eu vou acolher? Estou disponível para lhe dar uma segunda oportunidade? Consigo confiar? Vou sentir-me seguro? Consigo conviver com ele? Para Patrícia Duarte, estas são as questões que farão o público pensar no assunto, depois de ouvir o podcast, que será lançado esta sexta-feira, 30 de junho. A partir de hoje, as dúvidas poderão ser respondidas. João Gil e André Antunes querem dar as respostas.