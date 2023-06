Novo museu Atkinson em Gaia mostra coleção da Tate

“Esta exposição revisita a arte cinética e a arte ótica com mais de 100 peças de cerca de 63 artistas internacionais. Foi feita uma seleção de pintura, escultura, trabalhos em papel e instalações de arte onde a ideia é o espectador seja um participante ativo, e se envolva diretamente com as obras de arte numa experiência bastante imersiva. É o que nós procuramos com esta exposição”, aponta Andreia Esteves.

São obras que raramente são mostradas pela Tate e que juntam artistas de 21 países. Andreia Esteves explica que esta exposição que agora chega a Portugal passou antes por Xangai, na China. “Esta é uma exposição que a Tate organizou com parte do seu espólio, e algumas outras peças que não são do espólio da Tate e que são menores em escala. É uma exposição que esteve no Museum of Art de Pudong que abriu em 2021.”