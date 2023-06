Valor T. "Dentro da minha incapacidade, sou um privilegiado"

Olhando para trás, João diz que seria “sem dúvida” mais difícil encontrar emprego sem esta ajuda. “Senti que as coisas no IEFP não estavam a avançar, de todo. Era um processo muito mais complicado - não sei se, por causa da minha deficiência, ou se é mesmo assim. Mas notei a rapidez da Valor T e a disponibilidade de adaptar também o mercado de trabalho e a empresa onde eu estou às minhas necessidades físicas”.

Diz estar a ambientar-se bem aos horários e à equipa nesta nova etapa, num cargo que não está relacionado com o seu mestrado em Física Nuclear e de Partículas, que concluiu em fevereiro.

João diz também que, apesar da sua condição, é um “privilegiado”.

“A minha incapacidade deixa-me ver que há pessoas que também são prejudicadas na sociedade. E que, mesmo sendo deficiente, sou um privilegiado: a minha família é de classe média alta, eu sou branco, nasci em Lisboa, não nasci numa zona sem qualquer acesso a serviços públicos como no interior do país. Eu, dentro da minha incapacidade, sou um privilegiado. E ter essa noção faz-me perceber que, sendo deficiente, posso contribuir para que esse privilégio se esbate.”

Nasceu em Lisboa, mas o seu coração está em Miranda do Douro, onde passava férias em criança com a avó. Aos 15 anos, em sua homenagem, decidiu escrever um livro de poemas em mirandês.

"A minha família é de classe média alta, eu sou branco, nasci em Lisboa, não nasci numa zona sem qualquer acesso a serviços públicos como no interior do país. Dentro da minha incapacidade, sou um privilegiado"

Em 2017, candidatou-se à Assembleia da Junta de Freguesia dos Olivais, em Lisboa, mas a sua verdadeira paixão é a Eurovisão: foi à última final, em Liverpool, e já aprendeu dezenas de línguas graças às músicas de cada país.

Ricardo e João são dois jovens que beneficiam da lei aprovada em janeiro de 2019, que introduz quotas para pessoas com deficiência em médias e grandes empresas na promoção da inclusão social nas empresas.

Atualmente, as médias empresas com um número igual ou superior a 75 trabalhadores devem admitir trabalhadores com deficiência, em número não inferior a 1 % do pessoal ao seu serviço. As grandes empresas devem admitir trabalhadores com deficiência, em número não inferior a 2 % do pessoal ao seu serviço.