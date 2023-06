Vhils: Vivemos “um ciclo de quase depressão coletiva que me assusta bastante!”

Estamos hoje a viver isso?

Sinto que estamos numa situação que é visível a todos. Estamos numa situação em que há um grande descontentamento. Não tentando criticar, mas acho que da parte do sensacionalismo muitas vezes acontece o exacerbar das redes sociais e dos meios de comunicação que estão sempre a competir pela atenção. Quanto mais somos estimulados, mais temos que chocar para chamar a atenção e tudo isso cria um ciclo de quase depressão coletiva que me assusta bastante!

Ainda para mais, com todas as situações da pandemia, acho que estamos num momento em que as coisas estão em mudança. Há muitas questões que se estão a levantar, mesmo pelo envelhecimento da população, as novas gerações, como é que vão ter um Estado Social? Como é que ele vai ser sustentável? Como é que não vai? Ou seja, há muitas questões que estão a surgir que muitas vezes refletem-se no trabalho que tento fazer.

Mesmo que não seja óbvio, e não é essa a minha intenção, mas pelo menos que o meu trabalho tenha um impacto positivo nos contextos onde trabalho.

Prefere esse lado do impacto positivo? Tenta ajudar a contrariar essa ideia de depressão generalizada?

Sim! Acho que a arte tem muitas vezes esse potencial de cortar entre barreiras de classes e de criar pontos de encontro entre pessoas. Criando pontes de reflexão. Quando se crava o rosto de alguém que é invisível na cidade e, de repente, as pessoas olham e falam e perguntam, humaniza o espaço público.

A arte tem esse poder de nos relacionar ou fazer pensar sobre algo diferente. Acho que, principalmente, nestes momentos em que estamos nesta procura, ou nestas questões todas que se estão a levantar, é cada vez mais importante isso acontecer.

Tendo vindo da margem sul do Tejo, como é que olha, em 2023, para o seu espaço de origem em termos artísticos? O que hoje a realidade social dessa geografia? Continua a ter a mesma matéria para criar?

Continua! Mas não acredito na romantização dessas tensões. A margem sul tem uma história muito rica e teve claro, um declínio na parte das indústrias que lá existiam. Os meus pais vieram para a margem sul do Alentejo profundo, migraram. Foi aquela geração pós 25 de Abril que lhes permitiu ter acesso à cidade.

Tenho um olhar crítico em relação a todas essas tensões que acontecem no betão e todas essas questões, mas ao mesmo tempo também permitiu que houvesse uma escada social para os meus pais, como para mim ao ser exposto a todo o mundo que hoje me permite ser artista que de outra maneira não teria.

Acho que muitas vezes, neste caminho da romantização da periferia e dos subúrbios, que têm muitas tensões e muitos problemas, se esquece que há muitas conquistas que também foram feitas pelo coletivo, pelo país, pela sociedade, mas também pelo Estado.

Muitas vezes tenta-se diminuir o papel do Estado. Quando falo que por ano são feitas 700 mil operações pelo Serviço Nacional de Saúde, e a bem, também se falam dos erros que acontecem, mas isso representa 0.1%; mas a perceção que nós temos, por alto, do público é que tudo corre mal.

É esta ambivalência muitas vezes de desequilíbrio das reflexões que queria, a meu ver, este desalento que muitas vezes me assusta.

Voltando à questão, a margem Sul foi para mim a minha base de trabalho, é um sítio muito particular, muito especial, mas que também tem as suas tensões, como qualquer outro sítio e as suas dificuldades, mas que ainda é matéria.

A minha família vive toda lá. Ao mesmo tempo houve espaço, para que novas vertentes se começassem a criar. O Hip Hop foi uma parte muito importante da minha educação. A minha relação com a escola não era melhor (risos), mas de alguma forma deu-me uma escola, e um caminho. Criou um sentido comunidade de espírito e de entreajuda que vem de trabalhar na periferia.

Não trabalha sozinho. Muitas das suas criações implicam uma equipa, mas há um lado criativo que é sempre um ato isolado? Como é esse laboratório de criação?

Depende muito dos projetos. Eu desde cedo percebi que tenho ideias e tenho vontade de fazer coisas e de ter algum impacto. Muitas vezes ser só um é uma limitação. Chegar a um projeto em que fazemos uma parede, fazermos uma entrevista a uma pessoa, temos um impacto limitado.

Se conseguimos ter uma equipa que trabalha arduamente e conseguimos fazer sete intervenções, de repente, o trabalho começa a ganhar uma escala que consegue ter um impacto muito mais positivo, não só para a comunidade, como para as pessoas com que trabalhamos, como para nós enquanto equipa.

Há uma parte que é muito de pensamento e de reflexão individual, mas depois também há um trabalho de equipa que é muito forte no atelier. Depois, a galeria, o festival, todas as outras disciplinas é um trabalho de criar espaço, oportunidades e visibilidade para esta nova geração de artistas, tanto nacionais, como internacionais, no qual tento sistematicamente contribuir para aquele movimento que também me deu muito

O lado legal e ilegal do trabalho de intervenção na rua continua a motivá-lo?

O bom de poder trabalhar ilegalmente é que não precisamos de usar o mesmo nome com que trabalhamos legalmente. Isso não quer dizer nada!

Para mim o que é super interessante e esta exposição em específico, que é a particularidade de Lisboa e de Portugal na sua relação com o espaço público.

Apesar de acharmos que o grafiti é uma coisa que vem de fora e que surgiu meramente nos anos 1990, com o movimento ligado ao Hip-Hop, há toda uma raiz e um trabalho que foi feito desde os moralistas dos anos 1970, ao Abel Manta, ou seja, há todo um historial de intervenção no espaço público, de riqueza visual no espaço público, que é muito nosso.

Quando isso se encontra, todos estes universos que surgiram de reação e de revolta em relação às condições das cidades onde surgiam, para mim o grafiti foi uma coisa muito natural, porque eu lembro que ser criança e ver esses morais já queimado de sol e completamente esquecidos.

O meu pai tinha uma relação com jornais de parede e com a UDP trotskista. Cresci muito nesse ambiente que depois se encontrou com a cultura Hip-Hop, que depois se encontrou o grafiti e depois com a Arte Urbana.

Para mim foi muito natural este percurso e deixa-me muito contente conseguir ver esta exposição onde se conseguem encontrar aqui essas pontes de contatos e conseguimos criar aqui uma narrativa e uma história que contextualiza, não só o movimento, mas Lisboa neste movimento.