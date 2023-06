Aldeia de Santa Isabel. Um centro profissional para jovens à beira do abandono escolar

A unir as três gerações, no centro da Aldeia de Santa Isabel, está a Praça da Alegria, um espaço onde a comunidade se junta para atividades que cruzam idades e diferentes cursos. Além disso, ao longo do ano, os utentes do lar são convidados a experimentar alguns dos cursos e a aprender com os seus alunos.

Um deles é o curso de Cabeleireiro e de Manicura, que têm um dia aberto “mãos e cabelo” no qual a aprendizagem é feita com “modelos vivos”: os residentes, as crianças, os jovens e os idosos da própria aldeia, mas também de fora.

A oferta do centro de formação vai desde a jardinagem, à costura e à pintura de automóveis, todas com acordos de estágio. Cada polo é um curso diferente e cada curso é uma “casa” da aldeia, todos integrados dentro da comunidade. A “cozinhar” está ainda um novo polo: a escola de restauração.

Nas aulas, estes alunos têm as disciplinas normais, como Português e Matemática, mas a matéria e os exercícios são ensinados e adaptados de acordo com a profissão que estão a aprender. Há ainda disciplinas especiais como Desenvolvimento Pessoal e Social e Cidadania e Mundo Atual, onde alunos sabem mais sobre o mundo que os rodeia.